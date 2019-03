MOZ

Zerpenschleuse (MOZ) Ohne Blessuren hat ein Lkw-Fahrer eine Kollision in Schorfheide überstanden. Er war mit seinem Mercedes in der Nacht zum Donnerstag in der Schorfheide gegen einen parkenden Chevrolet gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden liegt bei rund 15 000 Euro.