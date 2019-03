Landesbetrieb sperrt B 158 tagsüber

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Durchfahrt durch die Baustelle in der Berliner Straße in Bad Freienwalde ist seit Donnerstag von 7 bis 17 Uhr gesperrt. Betonblockaden sichern das Verbot in Höhe der Auffahrt zum Offi, bestätigte Enrico Lemke, Bauleiter des Landesbetriebs Straßenwesen. Unten werde die Straße mittels Radlader an der Kreuzung August-Heese-/August-Bebel-Straße blockiert. Wer zum Seniorenheim "Bethesda" wolle oder Anwohner, die sich ausweisen können, sowie Linienbusse werden durchgelassen, sagte Lemke. Bewohner der Waldstadt müssen während der Sperrzeit die Umleitung fahren. Begründet wird die Sperrung mit dem Arbeitsschutz für die Bauarbeiter.

Auch Rettungsdienste und Feuerwehr dürfen fahren. Der Fahrer des Radladers sei mit der Leitstelle für Rettungsdienste und Feuerwehren verbunden, erklärte der Bauleiter. Im Notfall räume er die Betonsperre weg.

Die Bauarbeiten gehen unterdessen reibungslos vonstatten. "Wir liegen gut im Plan und müssen noch 200 Meter Regenwasserkanal verlegen", sagte Lemke. Wenn dieser Abschnitt fertig sei, werde die Straße wieder geöffnet. Dann wechselt der Baubetrieb wieder zum ersten Bauabschnitt, um den südlichen Teil der Fahrbahn und des Gehwegs zu sanieren. Der Verkehr weicht wieder auf die Maltzanstraße aus.

"Wir sind wieder vor vollendete Tatsachen gestellt worden", sagte Wilfried Schmude, der in der Waldstadt wohnt. Wenn die Bürger vernünftig informiert worden wären, ab wann und wie lange die Vollsperrung gilt, wäre die Aufregung nur halb so groß. "Warum ist man dazu nicht in der Lage?", fragt er. Gleichermaßen betreffe dies die Landesstraße zwischen Liepe und Oderberg. Dort sei zuerst angekündigt worden, den Verkehr halbseitig an der Baustelle vorbeizuführen. Doch jetzt sei die Straße wieder zwei Monate gesperrt.

"Ich bekomme ab Freitag kein Essen mehr", klagte Dorothea Müller. Die 84-Jährige ist 100 Prozent schwerbehindert und sitzt im Rollstuhl. Für ihren Essenslieferanten sei der Umweg zur Waldstadt unwirtschaftlich. Er werde ihr daher kein Essen mehr liefern.

"Ich bin schwer herzkrank und komme nicht mehr schnell zur Schlossparkambulanz", schimpfte der Waldstädter Peter Fuchs. "Das muss schnellstens abgestellt werden", betonte er. Für ihn sei die Vollsperrung am Ortseingangsschild die beste Lösung gewesen. Dorothea Müller plädiert für eine Sperrung dort montags bis freitags 8 bis 16 Uhr.

"Wir begrüßen die Sperrung", sagte dagegen eine Anwohnerin der Berliner Straße und des Privatweges parallel zur B158. Dort seien sogar Tanklastzüge durchgefahren. Den Anliegern obliege die Last der Straßenreparatur. Sie werden stets durchgelassen.