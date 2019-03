MOZ

Woltersdorf (MOZ) Unbekannte Täter haben die Außenwände eines Wohnkomplexes in der See- und Rudolf-Breitscheid-Straße mit Graffiti besprüht. Die vermutete Tatzeit liegt zwischen 1. und 3. März, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Nun ermitteln die Beamten wegen Sachbeschädigung.