Kibbeh zum Mittagessen

Larissa Benz

Beeskow Beeskow. Mahmoud Sharfo möchte am Lübbener Bahnhof einen Imbiss mit syrischen Spezialitäten eröffnen. Damit will er ein Stück seiner Kultur nach Beeskow bringen und das kulinarische Angebot ergänzen.

Noch ist das Innenleben des grün, gelb und weiß gehaltenen Containers am Lübbener Bahnhof in Beeskow nicht fertig. Die Elektrik muss noch angeschlossen und der Bereich der Essensausgabe hergerichtet werden. Spätestens im Mai möchte Mahmoud Sharfo, der seit Ende 2013 in Beeskow lebt, seinen syrischen Imbiss eröffnen: "Den Container habe ich einem Döner-Verkäufer in Bochum abgekauft", sagt er. Ein leerstehendes Geschäft zu pachten sei für ihn schlichtweg zu teuer gewesen.

Das Grundstück, auf dem der Container nun steht, habe er von der Stadt gepachtet. Die Genehmigung für den Betrieb des Imbiss habe er schon vor einer Weile von der Stadt erhalten: "Der Bürgermeister hat uns bei dem Vorhaben unterstützt", betont er. Voller Vorfreude zeigt er auf seinem Handy Bilder der Gerichte, die er bald den Beeskowern anbieten möchte: Mit Käse und Aubergine gefüllte Teigtaschen, Bulgurklöße mit Hackfleisch und Zwiebeln (Kibbeh) oder orientalisch gewürzte Fleischbällchen (Kufta) – Ideen hat der gelernte Anwalt genug. Beim Fleisch wolle er lediglich auf Lamm- und Rindfleisch zurückgreifen.

Auch zwei Varianten von Kaffee, den arabischen und den deutschen, möchte er anbieten. Er kann sich auch vorstellen, die klassischen syrischen Süßspeisen, wie süß gefüllte Teigtaschen, anzubieten: "Aber ein Schritt nach dem anderen", sagt er und lacht. Seinen deutschen Bekannten würden diese mittlerweile besser schmecken als die deutschen Süßigkeiten.

Viele Menschen hätten ihn gebeten, einen syrischen Imbiss zu eröffnen, darunter auch einige deutsche Bekannte, berichtet der gelernte Anwalt, der in Beeskow bereits zwei Jahre beim Verein Bumerang als Sozialbetreuer und Dolmetscher arbeitete. Damit wolle er das kulinarische Angebot in Beeskow ergänzen. "Ein syrischer Imbiss fehlt hier noch", sagt er.

Neben der Inneneinrichtung muss er um den Container herum noch Pflastersteine legen, auch eine Terrasse mit Außenbestuhlung möchte er anlegen. In Berlin habe er außerdem erst kürzlich Schilder für die Außenwerbung bestellt, berichtet er.

Sharfo kam im Winter 2013 mit seiner zehnköpfigen Familie nach Beeskow. Wegen des Krieges in Syrien floh sie zunächst aus der Heimatstadt Homs in den Libanon. Über ein Flüchtlingskontingent durfte die Familie dann legal nach Deutschland einreisen. Über einen Umweg in Niedersachsen wurde der Familie Beeskow als Wohnort zugewiesen: "Wir fühlen uns hier heimisch", sagt Sharfo.

Einige seiner Kinder gehen in Beeskow zur Schulen, andere sind in der Ausbildung. "Sie sprechen mittlerweile Deutsch wie die Einheimischen", sagt er mit Stolz in der Stimme. Eine seiner Töchter, Rim, absolvierte erfolgreich eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin. Neben ihm und seiner Frau sollen zwei Mitarbeiter das Team im Imbiss verstärken. Er wolle erst einmal abwarten, wie das Geschäft anläuft, sagt er. Nach und nach plane er dann, sein Angebot zu erweitern: "Ich bin optimistisch und freue mich, wenn es los geht", so Sharfo. Noch kleben die alten Öffnungszeiten an der Tür: "Der Bochumer Döner-Verkäufer hat erst um 11 Uhr aufgemacht", sagt er und lacht. Er plane, früher zu öffnen, auch, um einen Treffpunkt für Anwohner zu schaffen. Sein Wunsch ist es, dass Deutsche und Araber im und vor dem kleinen Container ins Gespräch kommen können.