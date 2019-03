Heimausklang mit Niederlage

Manfred Borchert

Eisenhüttenstadt Das Team der Oberliga U 16 hat auch sein letztes Punktspiel vor eigenem Publikum gegen die WSG Fürstenwalde mit 54:89 (25:48) verloren. EBV-Trainer Kevin Köster konnte fast alle Spieler einsetzen, einzig Hugo Bengsch war noch erkrankt. Dafür kam Center Max Kalisch nach einer längeren Verletzung zurück.

Die Fürstenwalder waren technisch beschlagener und hatten mit Leroy Kaiser einen Topscorer, dessen Kreise der EBV in keiner Phase einschränken konnte. Er machte mit seinen 37 Punkten den Unterschied. Bei den Gastgebern brachten abwechselnd Tobias Buhlau beziehungsweise Adrian Schubel (U 14) offensiv den Ball. Dem EBV gelangen oft sehenswerte Kombinationen. Aber die Effektivität war am gegnerischen Korb unzureichend genug, um entscheidend zu punkten und Fürstenwalde entscheidend Paroli zu bieten. So konnte die WSG mit 20:7 nach zehn Minuten beziehungsweise 48:25 in Führung gehen.

Nach dem Seitenwechsel baute der Gast seinen Vorsprung kontinuierlich aus und erhöhte auf 69:37 (30.). Das Zusammenspiel des EBV war manchmal kläglich, Fürstenwalde brauchte nur auf individuelle Fehler im Zuspielbereich oder auf Mängel im Reboundverhalten zu warten, ohne sich groß zu verausgaben. Erst im letzten Viertel kamen die Gastgeber mit 17:20 noch etwas auf. Der Gästesieg war mit 89:54 nicht gefährdet.

Überzeugt haben Flügelspielerin Jil Schmidt sowie Aufbauspieler Adrian Schubel. Josefine Hentze machte an diesem Tag ihr letztes Spiel für den Basketballverein. Sie wird nach sieben Jahren aktiver Spielzeit zwar weiter im Team trainieren, aber nicht mehr an den Punktspielen teilnehmen.