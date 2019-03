Experten warnen vor Abschaffung der Straßenausbaubeiträge

dpa

Potsdam (dpa) Gleich mehrere Experten haben schwere Bedenken gegen die von der rot-roten Koalition geplanten Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Brandenburg geäußert. "Die Abschaffung führt zu neuen Ungerechtigkeiten", sagte der Kieler Rechtswissenschaftler Christoph Brüning am Donnerstag vor dem Landtags-Innenausschuss in Potsdam. Er warnte davor, dass am Ende die Mieter zahlen müssten. Außerdem gebe es in Sanierungsgebieten weiterhin Beiträge, und Anlieger an Privatstraßen müssten auch künftig für den Ausbau zahlen.

Der frühere Vorsitzende Richter am Bundesverwaltungsgericht, Professor Hans-Joachim Driehaus, sagte: "Es werden nur zusätzliche Probleme geschaffen." Der Jurist nannte die bisher vom Innenministerium geschätzten Kosten von 25 Millionen Euro für die Abschaffung eine "illusorische Zahl".

Nur Peter Ohm, der Präsident des Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer, sprach sich unter den Experten für eine Abschaffung der Beiträge aus. Er warnte aber davor, mit einem rückwirkenden Stichtag "neue Ungerechtigkeiten" zu schaffen. Auch angesichts einer erfolgreichen Volksinitiative will die rot-rote Koalition die umstrittenen Anliegerbeiträge wegfallen lassen.