Stromtankstelle für Löwenberg im Gespräch

Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Die Stadtwerke Neuruppin haben der Gemeinde Löwenberger Land das Angebot gemacht, im öffentlichen Raum eine Elektroladesäule aufzustellen. Grundsätzlich haben die Mitglieder des Bauausschusses gegen das Angebot nichts einzuwenden. Ganz im Gegenteil, sie sind davon eigentlich sogar begeistert. Dennoch konnten sich die Parlamentarier während der jüngsten Sitzung des Ausschusses nicht dazu durchringen, der Gemeindevertretung die Aufstellung der Säule zu empfehlen. Denn immerhin kostet die Anschaffung rund 15 000 Euro. "Viel Geld, das überlegt ausgegeben werden sollte", wie es im Gremium hieß.

Das Angebot ablehnen, wollten die Kommunalpolitiker aber auch nicht. Insofern sollen Für und Wider des Angebotes noch einmal unter dem Aspekt von Angebot und Nachfrage diskutiert werden. Fördert die Aufstellung der E-Säule die Nachfrage nach Elektroautos oder umgekehrt, so die eher rhetorische Frage.

Einig waren sich die Ausschussmitglieder dennoch darin, dass die Elektromobilität "die Zukunft" sei. Auch sei der von den Neuruppiner Stadtwerken vorgeschlagene Standort am Karl-Marx-Platz in Löwenberg ideal dafür geeignet. Er liege direkt an der Bundesstraße 96 im öffentlichen Verkehrsraum, außerdem könne der Parkplatz von Kraftfahrzeugen gut angefahren werden. Zusätzlich könne die Säule so aufgestellt werden, dass zwei Fahrzeuge gleichzeitig Strom tanken könnten.

Die Frage nach weiteren Voraussetzungen für den Aufbau war schnell beantwortet. Eine extra Baugenehmigung sei nicht erforderlich. Auch seien am vorgeschlagenen Standort keine zusätzlichen Auflagen durch den Umweltschutz oder den Denkmalschutz zu erwarten, hieß es weiter. Die Stadtwerke würden sich um alles kümmern.

Auch die Beschränkung auf einzelne Fahrzeugtypen wurde hinterfragt, von den Stadtwerken jedoch kategorisch verneint. Die Ladesäule könne von allen gängigen Fahrzeugen angefahren werden, so die Antwort.

Sollte sich die Gemeinde Löwenberger Land doch noch später zur Aufstellung der Säule durchringen, kann diese innerhalb von zwei bis drei Monaten aufgebaut werden.(veb)