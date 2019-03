Gericht: Wustrauer Dampfersteg gehört der Gemeinde

Siegmar Trenkler

Wustrau (MOZ) Seit 2017 fahren die Neuruppiner Dampfer an Wustrau nur noch vorbei, obwohl das Zietendorf ein lohnenswerter Anlaufpunkt für Touristen wäre. Ursache ist ein schwelender Streit um Reparatur- und Versicherungskosten; vor allem aber darum, wem der Steg überhaupt gehört.

Schon länger hatte die Auseinandersetzung um den Wustrauer Dampfersteg daher das Landgericht in Neuruppin beschäftigt. Arnd Heymann sieht sich als rechtmäßigen Eigentümer, da er diesen nach der Insolvenz der SSG vom eingesetzten Insolvenzverwalter für 6 000 Euro gekauft hatte. Doch diesem Unternehmen gehörte der Steg gar nicht, argumentiert die Wustrauer Vermögensverwaltungs- und Betriebs GmbH (WVVG), und hatte daraufhin gegen Heymann geklagt.

Am Donnerstag verkündete Richterin Elaine Behnke nun ihr Urteil, das aus zwei Teilen besteht. Zum einen muss Heymann demnach den Steg räumen, die dort angebrachten Sperren entfernen und darf auch sein Hausboot dort nicht länger festmachen. Im zweiten Punkt hat die WVVG nicht Recht bekommen. Sie wollte Heymann auch künftig untersagen, den Steg zu nutzen oder ihn zu blockieren. Laut Richterin Behnke kann die Firma das aber nicht durchsetzen, weil ihr der Steg gar nicht gehört, sondern er Eigentum der Gemeinde Fehrbellin sei.

Für Peter Lange, Geschäftsführer der WVVG, ist das aber kein Rückschlag. "Als wir damals gebaut haben, war das einzige Ziel, den Steg der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, damit dort auch die Fahrgastschifffahrt anlegen kann", erklärte Lange nach der Verkündung. "Das Urteil geht in die richtige Richtung."

In den nächsten Tagen werden die Streitparteien das schriftliche Urteil zugestellt bekommen. Danach haben sie einen Monat lang Zeit, in Berufung zu gehen. Verhandelt würde danach am brandenburgischen Oberlandesgericht. Doch schon jetzt könnte die WVVG mit dem vorläufigen Urteil eine Räumung erzwingen, wie Landgerichtssprecherin Iris le Claire berichtete. Allerdings hatte Richterin Elaine Behnke dafür eine Sicherheitsleistung von 17 200 Euro festgelegt, um zu garantieren, dass etwaige Schäden auch finanziell abgesichert sind.

Laut Lange wird die WVVG eine Zwangsräumung aber nicht durchsetzen. Zuerst einmal soll abgewartet werden, ob die Gegenseite in die nächsthöhere Instanz gehen wird. Das hatte Heymanns Rechtsanwalt bereits beim vorigen Verhandlungstermin am 17. Januar angekündigt. Für Peter Lange wäre es indes schade, wenn für Wustrau im Fontanejahr keine Lösung gefunden wird, die es ermöglicht, dass dort wieder Neuruppiner Fahrgastschiffe anlegen. Schließlich sei der Steg vor allem dafür gebaut worden.(zig)