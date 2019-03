Endspurt am Borgsdorfer Bahnübergang

Jürgen Liebezeit

Borgsdorf (MOZ) Für letzte Bauarbeiten am Borgsdorfer Bahnübergang muss die Anlage am 8. und 9. April erneut gesperrt werden. Ein Zugang zum Bahnsteig ist über die Fußgängerbrücke möglich.

Die Sperrung beginnt am Montag um 7 Uhr und dauert voraussichtlich bis Dienstagabend, 19 Uhr, teilte die Deutsche Bahn AG mit. Die neuen Schrankenbäume werden mit Gitterhängen nachgerüstet, damit Personen nicht mehr die heruntergelassenen Schranken unterqueren können. Weiter werden Masten für eine neue Beleuchtungsanlage aufgestellt. Für den Straßenverkehr ist eine Umleitung ausgeschildert. Für nachweislich mobilitätseingeschränkte Personen und Eltern mit Kinderwagen werden im Sperrzeitraum Taxigebühren für Fahrten zwischen Borgsdorf und dem stufenlos erreichbaren S-Bahnhof Birkenwerder oder zur Umfahrung des gesperrten Bahnübergangs übernommen, teilt die Bahn mit. Betroffene können sich per E-Mail (DBNetz.Ost@deutschebahn.com) an die Bahn wenden.

Der Bahnübergang ist in den vergangenen Monaten umfassend erneuert worden. Unter anderem wurde die Rampe zum Bahnsteig barrierefrei umgebaut. Auch die Schranken- und Lichtzeichenanlage sowie die Elektrik sind erneuert worden. Die Bürgersteige wurden verbreitet sowie ein Radweg auf der erneuerten Fahrbahn angelegt. Dies hat bei vielen Borgsdorfern Kritik hervorgerufen. Denn Einwohner mit Rollatoren, Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen haben Schwierigkeiten, den Bahnübergang zu passieren. Immer wieder bleiben sie in den großen Lücken neben den Gleisen stecken oder kommen nur schwer voran. "Das lässt sich leider nicht verhindern", sagt Sebastian Kujau. Der 22-jährige Berliner hat als junger Absolvent der dualen Ausbildung bei der Deutschen Bahn das Management der Baustelle übernommen. Er wurde als Projektingenieur für Leitungs- und Sicherungstechnik eingestellt. Für ihn war diese Form der theoretischen und praktischen Ausbildung optimal. "Es hat richtig Spaß gemacht", sagte der junge Berliner. Dafür hat er als Student auch gerne auf die Semesterferien verzichtet. In dieser Zeit sammelte er praktische Erfahrung in verschiedenen Abteilungen des Konzerns. Die Bahn sucht dieses Jahr in Berlin und Brandenburg 14 junge Menschen für ein duales Studium. Das ist aber nur ein kleiner Teil der der neuen 3 420 Stellen, die in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg Vorpommern dieses Jahr besetzt werden sollen.

Freie Stellen sind auf der Homepage der Bahn zu finden.