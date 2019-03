Amtsumlage steigt um zwei Prozentpunkte an

Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Der Amtsausschuss von Seelow-Land hat am Montag den Haushalt 2019 erst aufgehoben und dann nochmal neu beschlossen. Um den defizitären Ergebnishaushalt auszugleichen, wird die Amtsumlage für die Gemeinden um zwei Prozentpunkte erhöht.

Schon im Dezember war der Haushaltsplan mit Anlagen, Satzung und Stellenplan für 2019 beschlossen worden. Dieser enthielt neben einer Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zur Stützung der Amtsumlage in Höhe von 100 000 Euro auch eine Kreditaufnahme für Investitionen in den Brand- und Katastrophenschutz. Nun kamen nun schlechte Nachrichten aus der Kämmerei: Nach Erstellung vorläufiger Jahresabschlüsse und Feststellung der tatsächlichen Abschreibungen, Erträge aus Auflösungen von Sonderposten und Bildung von Rückstellungen sei klar, dass mit dem vorläufigen Jahresabschluss 2016 keine Rücklage vorhanden ist. Somit ist für das Amt Seelow-Land die geforderte dauerhafte Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben, um ihre von den Gemeinden übertragenen Aufgaben in den Bereichen Schule, Kita sowie Brand- und Katastrophenschutz zu erfüllen. Im Ergebnis bedeutet dies für den Haushaltsplan 2019, die von den Gemeinden gezahlte Umlage von 38,10 reicht nicht aus und muss auf 40,10 Prozentpunkte erhöht werden.

"Wir haben gedacht, wir könnten das Defizit durch Rücklagen auffangen, doch die sind aufgebraucht", erklärte Amtsdirektorin Roswitha Thiede im Ausschuss. Da man den Ergebnishaushalt ausgleichen muss, um den gesamten Haushalt genehmigungsfähig zu bekommen, appellierte sie ans Gremium, den alten Plan aufzuheben und den neuen mit erhöhtem Umlagesatz zu beschließen. Zumal man durch Neuregelung der Bewirtschaftung im Brandschutz zusätzliche Kosten aus der Amtskasse tragen wird. Hinfällig sei damit aber auch die Anschaffung eines Kredits für den Feuerwehr-Neubau in Alt Mahlisch, was nun das Amt mit Fördergeld finanziert. Zwar habe man einen Zahlungsbestand von 400 000 Euro, doch das Geld sei für alltägliche Aufgaben und nicht für Investitionen nutzbar.

Der Entwurf des neuen Haushaltsplanes war mit den Bürgermeistern aller Gemeinden schon Mitte Februar ausführlich beraten worden. "Wir wissen somit worüber wir reden", sagte Ausschuss-Chef Frank Kasper, zugleich Bürgermeister von Lietzen. Für die Gemeinden sei die Erhöhung der Amtsumlage zwar "doof", aber nicht zu ändern. Schließlich wollen alle ja, dass in Alt Mahlisch das Feuerwehrhaus neu gebaut wird. Mit der Anschaffung eines Feuerwehr-Fahrzeugs für Falkenhagen werde das Amt 2019 rund 215 000 Euro ausgeben. Andere Abgeordnete fluchten, dass durch die Umstellung auf doppische Haushaltsführung die Liquidität der Kommunen immer weiter geschwächt werde. "Was passiert, wenn wir dem neuen Haushaltsplan nicht zustimmen?", fragte Vierlindens Bürgermeister Constantin Schütze. "Dann sind wir in der vorläufigen Haushaltsführung und können den Gerätehaus-Neubau ab April und die Übergabe des Falkenhagener Feuerwehr-Fahrzeugs am 23. März vergessen. Wir wissen sehr wohl, dass die Gemeinden finanzschwach sind, aber die Kosten im Amt fressen uns auf", so die Amtsdirektorin. Für das Aufheben des alten und Beschluss des neuen Haushalts war der Ausschuss einstimmig.

Woher wird das zusätzlich benötigte Geld aus den Gemeinden künftig kommen? Unterm Strich sicherlich vom Bürger wie durch Erhöhung der Grundsteuern, hieß es im Ausschuss.