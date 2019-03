Munitionsfund zum Legislaturende

Nadja Voigt

Reichenow (MOZ) Ralf Hickstein verabschiedet sich aus der Kommunalpolitik. Zum Glück mit keinem großen Knall. Denn den hätte es auch geben können, weiß der Reichenower Ortsvorsteher inzwischen. Ohne groß nachzudenken hatte er am Sonntag gehandelt, wie er nun dieser Zeitung berichtet, als er am frühen Morgen bei seiner Runde mit dem Hund einen Eimer entdeckte. Darin: eine Granate. Kurz hinter der Wasserstation im Dorf, an einer alten Robinie. "Ich habe nur an die Kinder gedacht, die hier immer mal spielen und den Eimer mit nach Hause genommen", sagt der sechsfache Großvater. Erst der Schock seiner Ehefrau habe auch ihn wachgerüttelt. "Dann habe ich die Polizei gerufen und die waren innerhalb kürzester Zeit hier", erinnert sich der 68-Jährige an den aufregenden Sonntagmorgen.

Die Beamten staunten nicht schlecht über die Munition, von der Ralf Hickstein zunächst dachte, es handele sich um das Pendel einer Standuhr. Er hätte nie damit gerechnet, das jemand einen solchen gefährlichen Gegenstand einfach so ablädt. In einem Plasteeimer mit Sägespänen gefüllt. Direkt am Wegesrand in Richtung Batzlow. "So gestellt, das man sie finden musste", sagt der Reichenower und schüttelt mit dem Kopf. Und kritisiert das unverantwortliche und gewissenlose Handeln. Denn die Munition muss vorher irgendwo sauber und trocken gelegen haben, wies keine Spuren von Erde auf. Sie wurde also nicht erst kürzlich zum Beispiel auf einem Acker gefunden und dann panisch entsorgt. "Die wollte jemand loswerden", sagt Ralf Hickstein.

Immer wieder hat er sich in seiner Amtszeit als Ortsvorsteher über illegale Entsorgungen ärgern müssen. Doch so brisant wie jetzt waren die Funde nie. Ralf Hickstein ärgerte sich dennoch immer maßlos über die Rücksichtslosigkeit mancher. Seit 2004 war er im Gemeinderat aktiv. Nun wird er nicht mehr antreten. Seinen Platz will er für Jüngere räumen. Aber auch, weil es ihn frustriert, wie wenig die Gemeindeparlamente inzwischen bewegen können. "Man hat keine Macht und das kann man den Bürgern nur sehr schwer vermitteln", sagt der Rentner. Er habe das Gefühl, nicht mehr selbstständig handeln zu können. Zum Beispiel beim Thema Windkraft. "Da werden Sachen über den Kopf der Bevölkerung hinweg entschieden. Und wenn wir dagegen stimmen, wird der Beschluss von höherer Stelle kassiert."

Vieles bliebe zudem auf der Strecke. "Es geht die meiste Zeit um Planungen und Finanzen", spricht Ralf Hickstein die Komplexität vieler Beschlüsse an. Energiewende, Generationenwechsel, Infrastruktur – die Themen seien vielfältig und eine große Herausforderung. "Und trotzdem bringt Nichtstun auch nichts", ist Hickstein überzeugt. Auch aus gesundheitlichen Gründen will er jedoch das Feld jüngeren kommunalpolitisch Engagierten überlassen. Und freut sich, dass gleich mehrere in den Startlöchern stehen. Ihnen will er mit Rat und Tat zur Seite stehen – insofern sie von seiner Erfahrung profitieren wollen. "Ich finde es wichtig auch neue Leute zu haben, die andere Ideen und Initiativen mitbringen", sagt der langjährige Kommunalpolitiker. Und wünscht sich von ihnen Mut und Engagement. "So wie die junge Schwedin Greta Thunberg sie aufbringt. Davon können wir uns alle eine Scheibe abschneiden."