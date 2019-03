Suche nach Standesbeamten

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nach wie vor ist nicht gesichert, wie die Aufgaben des Standesamtes im Amtsgebiet von Brieskow-Finkenheerd ab dem 1. Juli abgesichert werden können. Die derzeit einzige Mitarbeiterin im Amt Brieskow-Finkenheerd wechselt spätestens zu diesem Zeitpunkt in das Rathaus nach Eisenhüttenstadt. Vertretungen gibt es nicht. Die Stadt Eisenhüttenstadt hatte Bereitschaft signalisiert, die Aufgabe zu übernehmen. Trotz einer erneuten Bitte, die schriftlich an die Stadt gesandt wurde, sei bisher nichts Konkretes unterbreitet worden, sagte Amtsdirektor Danny Busse jüngst im Amtsausschuss von Brieskow-Finkenheerd.

Busse zeigte sich etwas verwundert über ein Angebot aus Eisenhüttenstadt, die Aufgaben von April bis Juli zu übernehmen. Das ginge so einfach nicht. Denn auch für die stellvertretende Aufgabenübernahme sei eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den beiden Kommunen erforderlich. Das Amt Brieskow-Finkenheerd hat seine Fühler auch nach Neuzelle ausgestreckt. Dort sei die Aussage gewesen, dass die dortigen Standesbeamten die zusätzliche Aufgabe nicht schaffen würden. Auch von der Stadt Frankfurt habe man um die Abgabe eines konkreten Angebotes in Gestalt einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Aufgabenübertragung gebeten. "Die Antworten hierauf stehen noch aus", erklärt Danny Busse. Doch Danny Lanhagel, Bürgermeister von Ziltendorf, wusste aus eigenen Recherchen zu berichten, dass es in Frankfurt wohl auch keine Kapazitäten gibt, um die Aufgaben im Amt Brieskow-Finkenheerd zu übernehmen. Ihm sei gesagt worden, dass die Mitarbeiter dort überlastet seien.

Das Amt Brtieskow-Finkenheerd hatte schon mit dem Amt Schlaubetal eine Vereinbarung abgeschlossen, dass Standesbeamte aus Müllrose in Amtsgebiet tätig werden. Das hatte aber der Amtsausschuss gestoppt, wollte, dass Alternativangebote aus Eisenhüttenstadt eingeholt werden.

Das Amt will nun zwei Mitarbeiterinnen nachqualifizieren. Doch bis zum Juli dürften die noch nicht zur Verfügung stehen. Sie belegen im April zwar einen Kurs. Um aber tätig werden zu dürfen müssen sie mindestens ein halbes Jahr Erfahrung in diesem Bereich nachweisen. Die Aufgabe ist dann ab 1. Juli nicht gesichert.