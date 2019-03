Parken in der Magistrale wird teilweise kostenlos

René Matschkowiak

Frankfurt Von April bis Mitte Juni ist Frankfurts Haupteinkaufsstraße für den Auto- und Lkw-Verkehr komplett gesperrt. Der Bau der barrierefreien Haltestelle in der Karl-Marx-Straße macht das nötig. Bis August ist dann die westliche Fahrbahn (stadteinwärts) gesperrt. Beim Händlerstammtisch am Mittwoch konkretisierte Bürgermeister Claus Junghanns die Planungen für die Baustelle. Der direkt betroffene Baustellenbereich zieht sich von der Slubicer Straße bis auf die Höhe von Holzinger Sport und Uhren und Schmuck Hoffmann. Von dort in südlicher Richtung bis zur Einfahrt der Lenné-Passagen bleibt das Parken möglich. Die Automaten werden abgeschaltet. Die Autofahrer können dann mit Parkscheibe maximal zwei Stunden kostenlos parken. Dies gilt auch für die nördliche Karl-Marx-Straße ab Slubicer Straße bis zur Collegienstraße.

Radfahrer und der Busverkehr werden in der ersten Bauphase bis Mitte Juni auf der westlichen Fahrspur an der Baustelle vorbei geleitet. In der zweiten Bauphase bis Mitte August wechseln Bus, Rad und auch wieder der Pkw-Verkehr auf die östliche Fahrspur. Von April bis Mitte Juni ist die Zu- und Abfahrt Kleine Oderstraße gesperrt. Nachdem die neue Haltestelle fertiggestellt ist, werden in diesem Bereich dauerhaft 26 Parkplätze weniger vorhanden sein. Autofahrer werden dann aus der Kleinen Oderstraße auch nach links in die Karl-Marx-Straße abbiegen können. Ebenfalls wird es dann möglich sein, auf der Magistrale zu wenden. Bisher war das verboten.

"Nachdem es mit den Bauarbeiten auf den Gehwegen der Karl-Marx-Straße im letzten Jahr nicht so prickelnd gelaufen ist", sagt Oberbürgermeister René Wilke, "sollen jetzt Prozesse besser koordiniert werden." Seitens der Stadt wird gegenwärtig geprüft, inwieweit Händler einen Antrag auf Sondernutzung stellen können, um für die Dauer der Baumaßnahme eine Gebührenbefreiung zu erwirken. Diese würde beispielsweise für Gastronomie in Außenanlagen oder Werbeaufsteller gelten.

Um die Folgen für die Händler abzumildern, haben die Wohnungswirtschaft und der Händlerstammtisch mit "Magistrale bewegt" ein Konzept zur Belebung der Straße während der Bauzeit und darüber hinaus vorgelegt. Dieses wurde gerade mit dem ersten Preis bei der von der IHK mit zahlreichen Partnern ausgeschriebenen City-Offensive ausgezeichnet.

Über 14 000 Euro Preisgeld freuen sich Wowi und Händler. Geld, das beispielsweise in verschiedene Veranstaltungen während der Bauzeit investiert werden soll, so Prokuristin Christa Moritz von der Wowi. So ist eine Bauzaunausstellung, ein City Beach direkt vor dem Eisfenster, ein Weingarten und Modenschauen geplant. Außerdem konnte die Wanderausstellung "Was heißt schon alt" des Bundesfamilienministeriums gewonnen werden.

Den Auftakt zu den vielfältigen Veranstaltungen gibt es beim City Frühling am 13. und 14. April. Frühlingspflanzen, das Bauen von Vogelhäusern und der Flohmarkt sind dann zu erleben. Der Flohmarkt wird auch weiterhin immer am ersten Sonnabend im Monat stattfinden. Am 15. und 16. Juni wird dann Baustellen-Bergfest gefeiert. Eine Aktionsfläche in Form einer Radrennbahn mit mehreren Aktionsinseln, eine Kinderbaustelle mit Forschungslabor, Baustellenspaziergang und Gerätevorführungen sowie weitere Aktionen der Beteiligten auf den Gehwegen sind geplant.

Der 16. Juni wird dabei zum Sporttag. Nach dem Oderturmlauf soll es auf der Magistrale unter anderem ein Radrennen geben. Dieses findet auch vor dem Hintergrund der im August in Frankfurt stattfindenden Junioren-Bahnrad-Weltmeisterschaft statt.