Atemloser Ritt durch den klingenden Zauberwald

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Seit Wochen war das Konzert "Rock, Pop, Jazz" an den Uckermärkischen Bühnen ausverkauft. Wenn der Bereich Popularmusik der Schwedter Musik- und Kunstschule seine Unterrichtsergebnisse in einer Show zeigt, strömen Eltern, Großeltern und Lehrer der Schüler und ganz einfach Freunde der Musik- und Kunstschule in eben diesesKonzert.

Und sie alle wurden nicht enttäuscht. Gab es doch auch diesmal wieder echte Überraschungen in der Entwicklung der Schüler zu sehen und zu hören. So haben die Ladies on Drum an Souveränität gewonnen, bezaubern Laura Lambert auf der Querflöte und Lara Grützmacher am Piano mit ihrer einfühlsamen Version von "Mackie Messer" und zeigen Tänzer von Pädagogin Anna Borysewicz die getanzte Version eines Edith-Piaf-Chansons.

Ein 80-jähriger Mann im Publikum hatte anfangs seiner Sitznachbarin erzählt, Rock und Pop seien nicht sein Ding, er sei trotzdem hergekommen. Nun flüsterte er ergriffen: "Die Eltern können stolz auf ihre Kinder sein. Diese Talente, diese Ausstrahlung. Sie klingen so sicher."

Voller Ausstrahlung war auch die Jugendband No Limit & Brass. Die acht Mitglieder um Sängerin und Gitarristin Nadine Drawe fanden zu tollem Spiel, in dem die Bläser wundervoll zur Geltung kamen. Die erst zwölfjährige Marcie Kube aus Schwedt hatte auf ihrem geliebten Saxophon ihren ersten Bühnenauftritt mit No Limit. – Respekt vor so viel Mut und Coolness.

Begeisterten Beifall ernteten die Drum People & Friends. Sie wagten sich erstmals an ein klassisches Stück heran und spielten auf ihren Instrumenten den Bergkönig aus Edward Griegs Komposition "Peer Gynt". Andreas van den Brandt hatte das Stück extra für seine Drum People arrangiert. Sie boten einen Zauberwald aus Kling und Klong, in dem das Publikum dem Troll atemlos zu folgen schien.

Die Sängerinnen und Sänger der Musicalgruppe hatten unter Leitung von Ludmila Rehberg zwei Songs aus Musicals gesungen und getanzt – Augenweide und Hörgenuss. Die Big Band und Dirigent Dirk Eisenacher erwiesen sich erneut als Publikumsliebling. Sie interpretierten mit Elvis Kuklinski "Goldfinger" aus dem James-Bond-Film von 1964. Extrem schwer. Da kann man als Musiker und Sänger an seine Grenzen kommen.