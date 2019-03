Großer Auftritt der Schwertkämpfer

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Wenn sich am Sonntag von 10 bis 17 Uhr die Erich-Wünsch-Halle in Bernau mit lautem Stöhnen, Säbelrasseln und Stockschlägen füllt, dann ist es wieder so weit. Bereits zum 22. Mal präsentieren die Bernauer Briganten das Schwertkämpfertreffen.

150 Teilnehmer haben sich angesagt, die insgesamt zu 21 nationalen und internationalen Vereinen gehören, die sich dieser Traditionen verschiedenster Kampfarten verschrieben haben. Das Ganze mutet an wie eine Zeit- und Weltreise.

Gladiatoren werden da sein, die dem alten Rom entsprungen zu sein scheinen. Aber auch Winkinger, gereist über die Weltmeere, schlagen sich mit stolzen Rittern und tapferen Musketieren. Verwegene Landsknechte zeigen ihr Können und geheimnisvolle Ninja, die tänzelnd die edlen Samurai in die Flucht schlagen. In 15- bis 20-minütigen Schauwettkämpfen stellen sich die einzelnen Vereine und Gruppen dem Publikum vor, das sich auf viel Krach und Trubel einstellen sollte.

Bernd Eccarius, der Leiter der Bernauer Briganten, ist vom Fieber des Mittelalters infiziert. Er steht aber mit beiden Beinen auch im Hier und Jetzt. "Wer an den Boxweltmeister Muhammad Ali denkt, sieht man in seiner Art des Kämpfens auch die tänzelnden Bewegungen", schätzt Eccarius ein. Deshalb bieten die Briganten – und einige Kämpfer gehören auch zu den Tänzern – weitaus mehr als Säbelgerassel. Tanz- und Musikgruppen haben sich ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm ersonnen.

Wer wissen möchte, was Eskrima auf den Philippinen ist oder ein Nihang aus Indien, der sollte sich an diesem Sonntag unbedingt die Schau nicht entgehen lassen.

Der Eintritt in die Erich-Wünsch-Halle, Heinersdorfer Straße 52, in Bernau kostet drei Euro, ermäßigt zwei Euro. Von 10 bis 17 Uhr ist eine Menge los.