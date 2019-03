Von Längen und Lernprozessen

Nancy Waldmann

Frankfurt (MOZ) Frankfurt. Geschlechtergerechte Sprache schien lange eine Domäne aktivistischer Milieus in Großstädten zu sein. Doch das Thema hat die Nische verlassen. In Frankfurt ist es angekommen.

Seit dem 1. Januar gibt es ganz amtlich das dritte Geschlecht und der konservative Rechtschreibrat diskutiert, den Gender-Stern, der neben Frauen und Männern auch zwittrige Menschen meint, in den Duden aufzunehmen. Der Grund ist die Annahme, dass das generische Maskulinum in der Sprache eine männlich dominierte Welt in den Köpfen reproduziert. Das Sternchen*, das auch in der Computersprache eine Platzhalterfunktion einnimmt, hat sich zuletzt am meisten verbreitet.

Wie stehen Frankfurts Institutionen zu dem Thema? Erwartungsgemäß hat die Viadrina unter den größeren Akteuren die differenzierteste Handhabe entwickelt. Kein dickes Regelwerk – nein, das Präsidium fasste 2016 einen Beschluss, nicht länger als eine DIN A4-Seite, der verschiedene Möglichkeiten für geschlechtersensible Sprache im Hochschulalltag vorstellt: Bevorzugt werden neutrale Begriffe, etwa Studierende, Beschäftigte, und geeignete Umformulierungen wie: alle statt jeder. Doch diese Lösung funktioniert nicht immer. Dann sind laut Beschluss Paarformulierungen wie Professorinnen und Professoren geboten. Zulässig seien aus Platzgründen auch Formen mit Schrägstrich Professor/-innen oder das Binnen-I, also ProfessorInnen. "Andere Formen, die weitere Geschlechtsidentitäten einschließen, wie der Gendergap (Mitarbeiter_innen) oder der Gender-Stern (Mitarbeiter*innen) können verwendet werden, vor allem in Kontexten, wo dies explizit angezeigt scheint", heißt es weiter. Bei Pressemitteilungen suche man nach neutralen Formulieren, damit Medien sie leicht übernehmen können, sagt Pressesprecherin Michaela Grün.

Der Uni-Beschluss nennt auch, was ungeeignet ist: Formen in Klammern, Gleichstellungshinweise in Fußnoten, die abwechselnde Verwendung maskuliner und femininer Formen oder das generische Femininum, also die alleinige Verwendung von etwa Professorinnen. Diese Variante hatte die Universität Leipzig 2011 eingeführt – der Einfachheit halber und weil Frauen in der Mehrheit an der Hochschule seien.

"Wir schreiben nichts vor", sagt Sarah Damus, Gleichstellungsbeauftragte der Viadrina, die die Handreichung mit erarbeitet hat. "Leute fühlen sich dann bevormundet und das tut der Sache nicht gut. Deswegen verzichten wir lieber auf Einheitlichkeit." Damus bietet auch Seminare zum Thema für Mitarbeiter an. Die würden gut angenommen, auch von jenen, die skeptisch sind.

Anders in der Stadtverwaltung: "Einheitliche Schreibweisen zu etablieren ist dringend notwendig", so die Pressestelle. Bisher entschieden die Mitarbeiter individuell, wie sie Mails, Mitteilungen, Briefen verfassen. Die Auffassungen seien unterschiedlich. "Die Vereinheitlichung wird kein schmerzfreier Prozess", sagt Pressesprecher Uwe Meier. Das sei Teil des Gleichstellungsplans der Stadt, der gerade erarbeitet werde. "Wir haben eine lange Tradition männlich geprägter Schreibweisen, deswegen wird es Widerstände geben", so Meier. Es sei eben ein Lernprozess, aber der Schritt gesellschaftlich notwendig. "Andere Städte sind da viel weiter", so Meier.

Anfang des Jahres führte die Stadt Hannover den Gender-Stern in ihrer Kommunikation ein. "Dazu tendieren auch wir", sagt Meier. Nur Männer und Frauen gleichzustellen, reiche nicht. Stellenausschreibungen müssen schon seit Beginn 2019 mit dem Zusatz (m/w/d) versehen werden, wie Stadt oder auch die IHK mitteilen. Das kleine d steht für "divers" und meint transgeschlechtliche Personen.

Wie weit die Einheitlichkeit geht, wird noch spannend. Das Kleist Forum kündigt auf Facebook schon jetzt "Frankfurter*innen auf der Bühne an, auf der "Bürgerbühne" – ohne Stern. "In Kurztexten verwenden wir gern das Gender-Sternchen anstatt der Doppelform", sagt Sasha Becker, zuständig für Pressearbeit bei der Messe- und Veranstaltungs GmbH.

Was als kurz oder lang, als lesbar und unleserlich gilt, da beißt sich die Katze in den Schwanz. "Zugunsten der Lesbarkeit nennen wir die weibliche und männliche Form in der Kommunikation mit Mitgliedern sowie auf Internetseiten", teilt etwa Luise Schroedter von der IHK Ostbrandenburg mit. Lesbarkeit und Länge ist das häufigste Argument vieler Zeitungsmacher gegen geschlechtersensible Schreibweisen.

Auch bei der MOZ orientiert man sich an dem, was im Duden steht, ohne dass es fixierte Regeln gibt. "Leserforschungen haben ergeben, dass das Gendersternchen oder auch die großen ‚I’s’ den Lesefluß behindern", sagt Beate Bias, stellvertretende Chefredakteurin. Man halte sich an die Konvention der Nachrichtenagentur dpa", so Chefredakteur Claus Liesegang. Die dpa folgt dem allgemeinen Sprachgebrauch, grob bedeutet das: Studierende ja, Sternchen nein.

Sarah Damus, die Sprachwissenschaften studiert hat, sagt: "Es geht wohl um was anderes: Was neu ist, ist ungewohnt. Aber an den Schrägstrich, der schon in den 80er Jahren aufkam, hat man sich auch gewöhnt."