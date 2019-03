Gemalte Bildarchitektur

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) "Ein sonniger Tag in Berlin"– so lautet der Titel des Ölbildes auf großformatiger Leinwand, das Malerin Christin Lutze mit Unterstützung von Domgalerie- Mitarbeiterin Birgit Henschel aufhängt. Mehr als 20 Kunstwerke der gebürtigen Berlinerin sind bis zum 14. April unter dem Motto "Geheimnis der Farben" in der Fürstenwalder Domgalerie zu sehen.

Die 44-jährige Künstlerin mit internationaler Erfahrung und einem Studium der Bildenden Kunst, sucht in ihren gemalten Bilderarchitekturen nach der Balance zwischen rationalen, surrealen und emotionalen Elementen. "Perspektive, Licht und erdachte Räume sind meine Themen", sagt Christin Lutze, die zum ersten mal in Fürstenwalde ausstellt. Die Künstlerin wurde von der Domgalerie angesprochen. "Die farbenfrohen Werke sind uns bei der Art Brandenburg Messe aufgefallen. Da haben wir die Malerin zu uns eingeladen", erzählt Birgit Henschel , die die Ausstellungen in der Domgalerie übers Jahr plant.

Die Vernissage ist heute um 17 Uhr in der Fürstenwalder Domgalerie, Domplatz 10. geöffnet ist an den Wochenenden von 14 bis 16 Uhr.