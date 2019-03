Händlergemeinschaft holt Silber

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Innenstadt-Initiative Pro City aus Eisenhüttenstadt gehört zu den Gewinnern der City-Offensive Ostbrandenburg. In der Kategorie "Kampagne" hat die Händler-Gemeinschaft den zweiten Platz erreicht. Sie überzeugte mit einem neuen Digitalkonzept.

"Digital mitreden – Zukunft sichern" – lautet das Motto der Kampagne, mit der sich der Verein Pro City aus Eisenhüttenstadt an der diesjährigen City-Offensive der IHK Ostbrandenburg beteiligt hat. Das Konzept überzeugte. Hinter der Werbe- und Interessengemeinschaft Prenzlau (Uckermark), die für ihre Social-Media-Kampagne "#stadtlebenprenzlau" Platz 1 holte, sicherte sich Eisenhüttenstadt den zweiten Rang.

"Der stationäre Handel in Eisenhüttenstadt steht vor großen Herausforderungen", heißt es in dem Konzept von Pro City. Durch Leerstand seien Lücken in der Gesamtansicht der Ladenzeile entstanden. Verschiedene Standorte in der Lindenallee, im City Center, in Fürstenberg und in der Saarlouiser Straße würden um die Gunst der Kunden wetteifern. "Der typische Shoppingbummel durch eine Einkaufsstraße findet nur noch selten statt."

Für Dirk Lehmpuhl-Ponta, den Vorsitzenden von Pro City, steht fest: "Wir müssen etwas tun, und zwar auch digital." Veranstaltungen wie beispielsweise das Lichterfest in der Lindenallee seien zwar ein Höhepunkt in einem Jahr, aber sie würden eben nicht über zwölf Monate strahlen. Da sich Menschen heutzutage vor allem digital inspirieren lassen, muss es laut Lehmpuhl-Ponta eine lokale Plattform geben, auf der sich die Kunden orientieren und die Ladengeschäfte präsentieren können. Was viele gar nicht wissen: Es gibt bereits die Internetseite www.einkaufen-in-eisenhuettenstadt.de. Doch wirklich bekannt geworden ist diese nie. Das soll sich nun ändern.

Die existierende Domain soll weiter genutzt werden, aber die Seite an sich soll ein neues, modernes Gesicht erhalten. Einzelhändler, aber auch Gastronomen und Dienstleister können diese nutzen, um sich und bestimmte Aktionen bekannter zu machen. "Das ist ein gemeinsames Projekt für alle in Eisenhüttenstadt, nicht nur für die Einzelhändler in der Lindenallee", betont der Pro-City-Chef. Doch er weiß auch: "Die Kommunikation mit den Kunden muss fachlich begleitet werden, um den Fehler zu vermeiden, alte Werbung in neuen Medien zu versuchen." Aus diesem Grund sollen unter anderem Workshops angeboten werden für und mit lokalen Dienstleistern und Händlern zum Thema Digitalmarketing. Zudem ist ein Newsletter geplant, der durch den Kunden individualisierbar ist. Das große Ziel ist, mehr Kunden in die lokalen Geschäfte zu locken.

All das klingt gut. Doch Pro City allein kann das Vorhaben nicht stemmen. "Wir haben kein Geld, um das zu finanzieren", sagt Dirk Lehmpuhl-Ponta. Aus diesem Grund versuchte die Händlergemeinschaft Pro City ihr Glück bei der IHK-City-Offensive Ostbrandenburg.

Der Silberplatz in der Kategorie "Kampagne" bringt neben einer Urkunde und der Bestätigung der Ideen, eine echte Finanzspritze. 15 000 Euro können nun zur Realisierung von "Digital mitreden – Zukunft sichern" genutzt werden. Die Webseite soll laut Dirk Lehmpuhl-Ponta schnellstmöglich umgesetzt werden – gemeinsam mit den Händlern und Dienstleistern.

Zur diesjährigen City-Offensive haben insgesamt zwölf Vereinigungen Beiträge für eine nachhaltige Belebung der Innenstädte eingereicht.