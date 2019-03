Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Marita Zinkler alias Werneuchens "Landmarie" tourte vor einem Jahr mit dem Rucksack durch Nepal. "Nepal trifft Werneuchen" lautet nun der Titel einer Veranstaltung, zu der sie zum kommenden Montag einlädt. Gemeinsam mit ihrem nepalesischen Gast wird sie über Land und Leute berichten.

Das Annapurna ist eine Gebirgsgruppe im nepalesischen Himalaya mit Bergen von über 8000 Metern. Auf der Suche nach Inspirationen für ihre Arbeit als Landschaftsarchitektin und ihr Werneuchener Ladengeschäft ist Marita Zinkler auf dem Rundweg um die Annapurnakette gewandert. Dabei traf sie auf den Reiseführer Shiva Rimal, der in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu eine Agentur für sanften Tourismus betreibt und auch über die Plattform "Work and Travel" befristete Arbeitsaufenthalte ins Ausland vermittelt. Mit Shiva Rimal ist Marita Zinkler seit ihrer Nepalreise freundschaftlich verbunden. Dies alles teilt die umtriebige Werneuchenerin im Vorfeld ihrer bevorstehenden Veranstaltung mit.

Nepal besteht jedoch nicht nur aus Hochgebirgszonen. Im nepalesischen Flachland, das rund ein Drittel des Landes ausmacht, liegt das Dorf Chitwan am Rande des gleichnamigen Nationalparks. In Chitwan haben Shiva Rimal und Marita Zinkler zusammen eine Frauenkooperative für den Anbau und die Verarbeitung von Kurkumawurzeln mitgegründet. "Die Idee dabei ist, Frauen zu einem Einkommen zu verhelfen, mit dem sie sich selbst ernähren können", erzählt die umtriebige Werneuchenerin. Die Initiative sei noch im Aufbau, vier Frauen arbeiteten derzeit in der Kooperative, 15 sollen es später werden. Gerade vertreiben die Landwirtinnen ihr erstes Kurkumapulver und lassen ein kleines Gebäude zum Lagern, Trocknen und Weiterverarbeiten der wertvollen Wurzel errichten.

Garten- und Landschaftsarchitektin Marita Zinkler will regelmäßig einmal im Jahr nach Chitwan fahren, um die Kooperative fachlich zu beraten. Außerdem beginnt sie gerade, sich um die Direktvermarktung der Produkte in Deutschland zu kümmern. Wer neugierig auf Nepal und seine Bewohner ist, sollte sich an diesem Montag im Werneuchener Medienwerk einfinden.

"Nepal trifft Werneuchen" am 11. März um 18 Uhr, Berliner Allee 26/27 in Werneuchen