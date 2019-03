Versinken beim Malen in der Natur

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Eine neue Ausstellung mit Landschaftsmalerei ist ab diesem Wochenende in den Letschiner Heimatstuben Haus Birkenweg zu sehen. Die Künstlerin Christina Kloke stellt dort einige ihrer Arbeiten aus. Die Schau trägt den vieldeutigen und rätselhaften Titel "Die Muse kommt in der Natur".

Bei der Eröffnung spricht Edgar Petrick, Leiter der Letschiner Heimatstuben, einige Worte zur Begrüßung. Christina Kloke hat in der Vergangenheit schon mehrfach in der Region ausgestellt, unter anderem gemeinschaftlich mit einem von ihr angeleiteten Malzirkel.

"Am liebsten male ich in der Natur", erzählt die 78-Jährige. Dort, beim Malen, nimmt sie auch gar nichts anderes mehr wahr, geht völlig in ihrem Zeichnen auf. Deshalb kann sie auch in der Zirkelarbeit, wenn sie andere anleitet, nicht selbst malen. Besonderes gefällt ihr das Maler auf dem Areal des Seelower Schweizerhauses. "Dort könnte ich wohl malend übernachten", scherzt sie. Gern fährt sie aber auch an die Oder, um die "Muse in der Natur" immer wieder neu zu wecken. Davon könne die Besucher ihrer Ausstellung zahlreiche Beispiele in Form von Aquarellen bewundern.

Christina Kloke ist in Brieske aufgewachsen und hat von dort als Fünfjährige das brennende Dresden gesehen. Sie hatte später Krankenschwester gelernt und dann noch einmal die Ausbildung zur Grundschullehrerin für Zeichnen und Deutsch gemacht. Seit 2001 leitet sie den Mal- und Grafikzirkel in der Alten Dampfbäckerei Seelow. Und war bereits vorher in der AG dort aktiv. Vor der Wende hatte sie viel von Waldemar Gewandt gelernt, der im damaligen Armeeobjekt bei Diedersdorf einen Malzirkel geleitet hatte, sowie bei Ilona Roscher. Die Schau wird bis zum 12. Mai gezeigt.

Vernissage am Sonnabend, 14 Uhr, Heimatstuben Haus Birkenweg in Letschin, Tel. 033475 50797