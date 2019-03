Tanz-Workshop mit Weltmeister

Marion Thomas

Woltersdorf (MOZ) Die Tanzsportler des SV Woltersdorf planen einen öffentlichen Workshop für Discodance. Dazu haben sie sich den mehrmaligen Weltmeister Marco Behal eingeladen. Er wird nicht nur interessierte Mädchen und Jungen für diesen beeindruckend schönen und rasanten Sport begeistern, sondern auch den bereits aktiven Tänzern helfen, ihre Technik zu verbessern und neue Sprünge, Drehungen, Tanzelemente oder Kombinationen zu erlernen.

Marco Behal ist in Tschechien geboren und in der Tanzgruppe Radost-Impuls groß geworden. Er hat zehn Jahre für die International Dance Organization (IDO) getanzt und dabei neun WM-Titel errungen. Er studierte an der Kunsthochschule in Stockholm und erwarb dort ein Bachelor-Diplom für Bildende Kunst, Tanz und Performance. Inzwischen arbeitet er auch als lizenzierter Wertungsrichter für Discodance, führt in zahlreichen Ländern Workshops durch und hat einige seiner Schüler zu Welt- und Europameistertiteln geführt. Derzeit lebt Behal in Schweden.

Der Workshop findet am 23. März in der Turnhalle des Sport- und Freizeitparks, Hochlandstraße 11a statt. Es gibt zwei Kurse: von 10.30 bis 13.30 Uhr für Kinder und Anfänger, von 14 bis 17 Uhr für Fortgeschrittene ab 14 Jahre. Teilnahme: 35 Euro. Anmeldung und weitere Informationen unter discodance@svwoltersdorf.de