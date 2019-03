Bad Freienwalder Rentner wehrt Betrugsversuch ab

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Enkeltrick, Gewinnversprechen oder vermeintliche Spendenaufrufe – Betrugsversuche am Telefon sind an der Tagesordnung. Ein Bad Freienwalder Rentner hat erfolgreich eine Anruferin abgewimmelt, die ihm monatlich 700 Euro aus den Taschen leiern wollte.

"Sie haben an einem Glücksspiel teilgenommen, womit Sie sich verpflichtet haben, monatlich 700 Euro zu bezahlen", erklärte eine AnruferinPeter Mikulcy. Die junge Frau, die sich als Nina Bach vorgestellt habe, forderte von ihm, dass er diesen Betrag neun Monate lang bezahlen sollte. Peter Mikulcy war sich bewusst, dass er noch nie an einem, Glücksspiel teilgenommen hat. Er habe wohl die AGB (Allgemeine Geschäfts-Bestimmungen) nicht richtig gelesen, meinte die Frau. "Ich bin zwar Rentner, aber deshalb nicht auf den Kopf gefallen." Er weigerte sich, persönliche Daten und Kontonummer herauszugeben und brach das Gespräch ab.

Nicht schlecht staunte der Bad Freienwalder, als bei einem Anruf am nächsten Tag die gleiche weibliche Stimme aus dem Hörer tönte. Diesmal bat sie um eine Spende für eine internationale Kinderrechtsorganisation. Aufgrund der Erfahrungen vom Vortag lehnte der Rentner ab. Er habe die Polizei angerufen. Doch von einer Anzeige hätten die Beamten Abstand genommen, weil kein Schaden entstanden sei. "Ich möchte trotzdem andere warnen", sagte Peter Mikulcy. "Ich habe nicht so viel Geld, um mir solche Fehler leisten zu können", sagte der Mittsechziger. Vor Nina Bach wird auf Seiten von Verbraucherschützern gewarnt. "Vorsicht, Abzocke!" heißt es dort.

"Die junge Frau heißt bestimmt nicht so", sagt Harald Gräfe von der Verbraucherzentrale Eberswalde, den immer wieder Menschen um Hilfe bitten, die auf eine solche Masche herein gefallen sind. Gewinnversprechen seien meist der Einstieg in ein Gespräch, um die Menschen zu fesseln und später unter Druck zu setzen. Er unterstreicht: "Werbung und Belästigungen an Telefon sind nicht erlaubt."

Es sei dringend Vorsicht bei solchen Telefongesprächen geboten. Vor allem sollten die Leute weder persönliche Daten noch die Kontonummer herausgeben. Um von den Angerufenen einen Auftrag zu bekommen, versuchen die Anrufer ein "Ja" zu bekommen. Manchmal laute die Einstiegsfrage: "War das Wetter gestern schön?" oder "Sind Sie schon wach?" Das "Ja" werde dann aufgezeichnet und als Zustimmung für einen Auftrag verwendet. "Wenn die Leute nachher nicht zahlen, werden sie mit Mahnungen oder der Androhung rechtlicher Schritte unter Druck gesetzt", weiß Harald Gräfe. Besonders ältere Leute fallen auf diese Masche herein. Viele seien sich der Falle, in die sie gegangen sind, gar nicht bewusst und überwiesen monatlich Beträge, die ihr Budget übersteigen Und gelegentlich werde das Konto abgeräumt.

Viele Betrugsopfer finden erst viel zu spät den Weg zur Verbraucherzentrale. Manchmal entdecken die Kinder per Zufall die Dokumente. In einem Fall wunderte sich die Mitarbeiterin einer Sparkasse über die hohen Beträge, die von einem Konto abgebucht wurden. Man könne bis zu acht Wochen Beträge wieder zurückbuchen, sagt der Verbraucherschützer. Daher habe in einem Fall ein erheblicher Betrag gerettet werden können. Im schlimmsten Fall sei es sinnvoll, die Kontonummer und auch die Telefonnummer zu wechseln, um sich vor weiteren Drohanrufen zu schützen.

Wie kommen die Betrüger besonders auf älteren Menschen? "Sie suchen im Telefonverzeichnis nach älteren Namen", sagt Harald Gräfe. Manchmal seien es Zufallstreffer. Er warnt davor, bei Kreuzworträtseln in bunten Blättern mit hohen Gewinnversprechen und einfacher Lösung mitzumachen und persönlichen Daten wie den Geburtstag herauszugeben. Auch so könnten Betrüger an sensible Daten gelangen.

Zur Spendenanfrage der Kinderrechtsorganisation gegenüber dem Kurstädter konnte der Verbraucherschützer nichts sagen. Auch hier gilt die Warnung, solche Aktionen nicht am Telefon abzuwickeln. Es gibt andere Möglichkeiten zu spenden.