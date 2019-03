Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Unter dem Einfluss von Drogen war ein 28-Jähriger am Mittwoch, gegen 18 Uhr, in der Johann-Sebastian-Bach-Straße unterwegs. Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilt, stellten Beamte bei der Kontrolle zudem fest, dass für den Pkw Opel kein Versicherungsschutz bestand.