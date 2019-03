Blinken, Blitzen, Lichthupen

Elke Lang

Fürstenwalde (MOZ) In der Ortsbeiratssitzung von Heideland am Mittwochabend drehte sich fast alles um Straßenverkehr. Polizeiobermeisterin Sandra Genschmar und Polizeihauptkommissar Lutz Lange hatten eine Verkehrsschulung vorbereitet. Viele Gäste waren gekommen. Die beiden Polizisten förderten eine lockere Atmosphäre mit Antworten auf Zuruf zu Fragen, wie: "Wann blinken wir im Kreisverkehr?" oder "Wann setzt man eine Lichthupe ein?". Mit einem fröhlichen Gelächter wurde die prompte Antwort, "wenn geblitzt wird", quittiert. Es war viel Neues dabei, viel Kniffliges, Unklares, so dass sich ein angeregtes Gespräch mit den zwei Gesetzeshütern entwickelte.

"Diese Veranstaltung war uns sehr wichtig", entschuldigte Ortsbeiratsvorsitzender Karl-Heinz Wittig den verzögerten Beginn der eigentlichen Sitzung. Schließlich haben die Heideländer die Hangelsberger Chaussee vor der Tür. So ging es später um Probleme der Sicherheit im öffentlichen Raum. Dabei musste mitgeteilt werden, dass der Antrag auf Geschwindigkeitsbegrenzung an der Bushaltestelle beim Straßenverkehrsamt nur schwierig durchzusetzen sei, jedoch ein Überholverbot dort möglich werde. Was das Lichtraumprofil am Stadtforst entlang des Ampferwegs betrifft, könne man nur auf Bäume zugreifen, die auf städtischem Gebiet stehen. Kritik an der Stadtverwaltung wurde zu eingewachsenen Verkehrszeichen und Lampen geäußert. "Wir haben das oft angemahnt und angeboten, die Stellen zu zeigen", ärgerte sich Wittig. Christfried Tschepe, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, wandte ein, dass es sich um Einzelfälle handele, und bat, diese an das Internetportal Maerker zu melden. Fotos seien schon geschickt worden, wurde pariert, aber die seien in der Verwaltung verschollen. Außerdem: "Wir erwarten, dass die Stadt mit uns direkt zusammenarbeitet – und nicht nur über Internet", forderte Wittig. Auch eine Querungshilfe in Höhe Stadion sei nicht so leicht herzustellen. "Ein Vorverlegen des Ortseingangsschilds ans Stadion würde die Sache vereinfachen, aber das Straßenverkehrsamt geht nicht darauf ein", sagte Tschepe.