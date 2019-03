"Wir sind in der Form unseres Lebens"

Boris Kruse

Berlin (MOZ) Unlängst hat er mit seiner alten Jugendband The Javelins ein nostalgisches Rock ’n’ Roll-Album aufgenommen. Mit den Heavy-Rockern Deep Purple tourt er immer noch durch große Konzerthallen – ziemlich genau ein halbes Jahrhundert, nachdem er der Band erstmals beigetreten ist. Und auch sonst findet Ian Gillan (73) immer wieder Zeit für Seitenprojekte. Jetzt kommt er gemeinsam mit dem RMC Symphony Orchestra unter der Leitung von Dirigent Bernhard Wünsch ins Berliner Tempodrom. Ian Gillan ist der Stargast der "Rock Meets Classic"-Bühnenshow, die nebenbei zehnjähriges Jubiläum feiert. Neben ihm stehen an dem Abend noch Thin Lizzy, The Sweet, Kevin Cronin von REO Speedwagon und Mike Reno von Loverboy auf der Bühne. Sie alle spielen ihre größten Hits in orchestralen Fassungen.

Am Telefon zeigt Ian Gillan sich grundentspannt und aufgelegt zu Plaudereien über sein langes Musikerleben. Wir erwischen ihn im vergangenen November in einem Hotelzimmer in Mexiko City, wo er sich gerade auf ein Konzert mit Deep Purple vorbereitet hat. "Es läuft chaotisch hier", sagt er in der Hitze eines mexikanischen Mittags ins Telefon, "aber alle sind sehr herzlich. Wunderbar!"

Die Tage von Deep Purple aber schienen da bereits gezählt. Nach der Veröffentlichung des Albums "InFinite" (2017) hatte die Band ihre "Long Goodbye Tour" begonnen und wollte damit den langsamen Rückzug aus dem Musikgeschäft andeuten. Wenn Gillan nun mit dem Orchesterprogramm auf Tour geht, dann fühlt es sich an wie ein nostalgischer Blick zurück.

Und auch seine Kollegen von Deep Purple scheinen derzeit mit Soloprojekten vorzufühlen, wie das Musikerleben nach der Zeit mit der großen Band sich anfühlt. Denn auf die Rockerrente haben scheinbar alle fünf Bandmitglieder noch keine Lust. Keyboarder Don Airey gibt an diesem Wochenende ein Konzert im Kulturhaus Neuruppin. Bassist Roger Glover und Schlagzeuger Ian Paice waren kürzlich ebenfalls mit eigenen Bands dort zu Gast.

Abschied oder nicht? Ian Gillan laviert am Telefon um eine klare Aussage zur Zukunft von Deep Purple herum. Produzent Bob Ezrin (Pink Floyd, Alice Cooper), der die letzten beiden Purple-Alben "Now What?!" und "InFinite" betreut hat, habe ihnen strikt abgeraten, jetzt die Flinte ins Korn zu werfen: "Bob meint, wir wären verrückt, wenn wir jetzt aufhören würden", erzählt Gillan. Nicht nur, dass beide Langspieler es bis auf Platz eins der Charts geschafft haben. Nach einigen gesundheitlichen Problemen – Ian Paice etwa hatte 2016 einen kleinen Schlaganfall – sei das Quintett wieder "in der Form unseres Lebens", so der Frontmann. Und der US-Gitarrist Steve Morse, der 1994 als Nachfolger von Ritchie Blackmore in die Band kam, hat inzwischen gar angedeutet, dass neue Aufnahmen geplant seien. Gut möglich, dass eine der dienstältesten Rockbands den Fans noch eine Weile erhalten bleibt.

Deep Purple gelten nicht nur als Mit-Erfinder des Heavy Metal. Sie waren im Jahre 1969 auch die erste Band, die ein Werk aufgeführt hat, in dem eine Rockband gleichberechtigt neben einem Sinfonieorchester stand. Das von dem gestorbenen Keyboarder Jon Lord (1941–2012) komponierte "Concerto For Orchestra And Group" gilt bis heute als Blaupause für alle weiteren Flirts von Rockern mit der klassischen Musikwelt. Deep Purple haben Crossover gespielt, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. Und Ian Gillan, der im Westen Londons aufgewachsen ist, hat vor seiner Zeit bei Deep Purple die Hauptrolle in Andrew Lloyd Webbers Rockoper "Jesus Christ Superstar" gespielt.

Laut Ian Gillan sind die Parallelen zu damals aber überschaubar: "Dies ist etwas komplett anderes als Deep Purple", sagt er über die "Rock Meets Classic"-Tour. Während es beim "Concerto" ganze sinfonische Sätze gab, in denen Orchester und Band diverse Motive variierten, singt nun jeder Stargast eine Handvoll Songs mit Orchester- und Bandbegleitung, um dann bis zur Zugabe hinter der Bühne zu verschwinden. Neben Klassikern wie "Black Night" und "Smoke On The Water" will Gillan dabei auch ein selten gespieltes Lied von Deep Purple auspacken. Es geht um "Anya" von 1993, das schon wegen seines bombastischen Arrangements mit Fanfarenklängen gut in einer Orchesterfassung vorstellbar ist.

Privat hört Ian Gillan nach eigenen Angaben derzeit vor allem kubanische und afrikanische Musik, "aber auch Sachen aus den 60er-Jahren, zum Beispiel von Dusty Springfield, die ich sehr mag".

"Rock Meets Classic" am Sonntag (10.3.), 20 Uhr, Tempodrom, Berlin-Kreuzberg, Tickets: 030 61101313; Don Airey am Sonnabend (9.3.), 20 Uhr Kulturhaus Neuruppin, Tickets: www.adticket.de