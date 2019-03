Gros der Investitionen fließt in die Industrie

Ina Matthes

Potsdam (MOZ) Mehr Jobs, höhere Investitionen: Die Wirtschaftsförderung Brandenburg WFBB verzeichnet das beste Ergebnis seit ihrer Gründung 2001. Sorgen allerdings bereitet der zu langsame Breitband-Ausbau.

Genau 4208 Arbeitsplätze sind mit Hilfe der WFBB im vergangenen Jahr neu entstanden bzw. stabilisiert worden, zog die Gesellschaft am Donnerstag in Potsdam Bilanz. "Eine sensationelle Botschaft", wie Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) kommentierte. Zum Vergleich: 2017 waren es 3826 Arbeitsplätze. Dabei ist der Großteil der Stellen im vergangenen Jahr neu entstanden. Stabilisiert wurde nach Auskunft von WFBB-Geschäftsführer Steffen Kammradt ein kleiner Teil. "Sie liegen im Hunderter-Bereich". Von stabilisiert sprechen die Wirtschaftsförderer dann, wenn Jobs in Firmen erhalten werden können, die in wirtschaftliche Schieflage geraten waren. In der Vergangenheit betraf das unter anderem die Molkerei Campina im Kreis Elbe-Elster und das Zahnradwerk Pritzwalk.

Zu denen, die neue Jobs schaffen, gehört die Firma Hamburger Rieger, die in Spremberg eine zweite Papiermaschine errichtet. Damit verbunden sind 200 Arbeitsplätze. Der Triebwerksbauer MTU investiert rund elf Millionen Euro in einen Logistik-Stützpunkt in Ludwigsfelde – 125 Jobs entstehen. In Frankfurt (Oder) baut die japanische Firma Yamaichi Electronics eine neue Betriebsstätte mit 137 Stellen.

Insgesamt 466 Innovations-und Investitionsprojekte haben Brandenburgs Wirtschaftsförderer im vergangenen Jahr betreut. Spitzenreiter bei den Ansiedlungen, Innovationen und Existenzgründungen war Potsdam mit 112, gefolgt von Teltow-Fläming mit 42. Cottbus kann 24 verbuchen, Frankfurt (Oder) neun. Schlusslicht ist die Uckermark mit fünf Projekten. Ausgelöst wurden Investitionen von 924 Millionen Euro – ein Plus von rund 47 Millionen Euro im Vergleich zu 2017 und die höchste Summe in den vergangenen zehn Jahren.

Drei Viertel der Investitionen flossen in die Industrie und 40 Prozent der Jobs sind dort entstanden. Das Institut für Wirtschaftsförderung Halle hatte in einer am Montag vorgelegten Studie kritisiert, dass im Osten zu viele Industriearbeitsplätze in ländlichen Regionen gefördert würden und ostdeutsche Firmen vergleichsweise weniger produktiv seien. "Ich widerspreche komplett und halte das für eine katastrophale Botschaft", sagte Wirtschaftsminister Steinbach. Ostdeutsche Firmen stünden unter einem wesentlich höheren Preisdruck, um auf dem Markt konkurrieren zu können. Die Gewinnmargen seien deshalb niedriger. WFBB-Geschäftsführer Kammradt verwies darauf, dass die meisten Investitionen hierzulande in Städte fließen wie zum Beispiel nach Lauchhammer, wo der Windenergieanlagen-Hersteller Vestas Schritt für Schritt gewachsen ist. Kammradt sprach von einer "Renaissance der Industrie" in Brandenburg. Er bezeichnete die Standortentwicklung als wichtig. Die WFBB hat ein Team gebildet, das sie vorantreiben soll. Flächen für Ansiedlungen entwickelten sich zu einem raren Gut, wer sie anbieten könne, habe im Wettbewerb die Nase vorn.

Für ein weiteres Wachstum braucht die Wirtschaft nach Ansicht der Unternehmensverbände und Kammern einen schnellen Breitbandausbau. "Es geht zu langsam", bestätigte Steinbach. Das liege aber nicht am Geld, das sei genug vorhanden. Was dem Land fehle, seien die Kapazitäten für den Bau der schnellen Datenverbindungen. Steinbach sprach von einem "Riesenengpass". Einzelne Kreise berichteten über sehr lange Realisierungszeiten.