Die Heldinnen-Macherin

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Eine Rentnerin, ein junges Mädchen, eine Hebamme, eine Köchin – sie und alle anderen Frauen sind für Melanie Slowik Heldinnen. Heute am Frauentag und immer. Das Theaterfoyer zeigt ab heute ihre Fotoschau mit elf "Heldinnen des Alltags".

Die Macherin der Ausstellung ist selbst eine Heldin des Alltags, aber das würde die Frau, Partnerin, Mutter zweier Kinder, Künstlerin, angestellte Clubleiterin, Aufrührerin in ihrer Dorfgemeinschaft und Aktivistin in Frauenkreisen Schwedts nie selbst von sich sagen. Melanie Slowik rückt stattdessen andere Frauen als Heldinnen ins Blickfeld. "Alle Frauen sind Heldinnen". Einige davon hat sie einfach angesprochen, andere sprachen sie an, als so von dem Projekt gehört hatten. Zu sehen sind elf Frauenporträts von ihr und der Fotografin Simone Itzenplitz.

Melanie Slowik ist keine Fotografin im strengen Sinne. Aber durch und durch Künstlerin mit dem Blick auf das Besondere im Alltäglichen. Als sie zufällig an der Küche der Kita ihres jüngsten Sohnes vorbei ging und die Köchin sah, die mit beschlagener Brille über dampfenden Töpfen stand und den Kindern Essen kocht, seit 45 Jahren, und dabei lacht und mit ihrer Kollegin schnattert, da kam ihr spontan die Idee mit Porträts dieser und anderer Heldinnen. Sie suchte und fand Verbündete für ihre Idee und los ging’s.

In ihrem Beruf lässt "Melli" ihre Mädchen vom Mädchentreff in einem Plattenbau im Abrissviertel Waldrand erstrahlen. Dort arbeitet die Erzieherin und Theaterpädagogin als Leiterin. Sie macht die kleinen Mädchen, die nach der Schule in den Treff kommen, groß und selbstbewusst. Schon diese Mädels mit ihren täglichen Herausforderungen in Schule, Elternhaus, Freundinnenkreisen und mit Jungs sind für sie kleine Heldinnen. Sie begegnet ihnen zärtlich, poetisch, nennt sie ihre kleinen Perlen, Blüten oder "Knospen der Uckermark". Zwei Porträtfotos dieser Mädchen lassen etwas von dieser Wertschätzung spüren.

Auch mit den älteren Frauen suchte Melanie Slowik zunächst das persönliche Gespräch, bevor sie Geschichten, Erlebnisse oder Einstellungen ihrer Heldinnen im Porträt festzuhalten versuchte. Zu sehen sind keine Heldenposen, keine Supermodells, keine Inszenierungen. Wie beiläufig wirkt das Porträt einer strahlenden Mutter, die ihre Zwillinge im Kinderwagen schiebt. Das Porträt der Rentnerin aus Berkholz mit der markanten Sonnenbrille wirkt wie eine Zufallsaufnahme auf der Zuschauertribüne eines Pferderennens. Die Hebamme, wie im Beratungsgespräch mit einer Schwangerin, die Köchinnen aus der Kita wie heimlich fotografiert. Dazu das selbstbewusste Porträt der Afrikanerin Tereza aus Ruanda, die im Nationalpark Unteres Odertal Feriengäste beherbergt.

Wenn Melanie Slowik über ihre Begegnungen mit den Frauen spricht, spürt man sofort ihre Begeisterung für sie. Sie vertrauten ihr privateste Dinge, Liebschaften, skurrile und schöne Geschichten an. "Es sind einfach Heldinnen, weil sie so viel leisten, oft ohne Anerkennung, weil sie dazu stehen, wie sie sind, weil sie wunderbare Dinge erlebt haben und weil sie so viele Geschenke verteilen, jeden Tag." Das zwölfte Foto zeigt ein Gruppenfoto von Frauen von einem Flashmob auf der Odertalbühne. Mit dem Motiv wird seit heute auch auf großen Werbeplakaten in der Stadt für die Ausstellung geworben.

"Heldinnen des Alltags", Foyer Uckermärkische Bühnen Schwedt, 8.–24. März, Eröffnung heute um 15 Uhr