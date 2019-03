Erlebniselemente als Türöffner

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Der Verein Zeitreise Seelower Höhen ist der neue Betreiber der Seelower Gedenkstätte. Die Einrichtung soll offener und interessanter werden.

Der Start für die neuen Betreiber fällt in eine denkbar ungünstige Zeit. Das Besucherzentrum ist Baustelle, wird es auch noch bis Oktober bleiben. Im Sommer wird auch der Vorplatz Baustelle. "Wir haben aber dennoch genug zu tun, wollen analysieren, Bestände sichten, recherchieren, Ideen formulieren und unsere operative Arbeit erledigen", erklärt Tobias Voigt, einer der beiden Vereinsvorsitzenden. "Wir fangen dabei nicht bei Null an, sind seit drei Jahren an der Seite der Einrichtung, haben Führungen und Veranstaltungen abgesichert."

Bei einer Podiumsdiskussion habe Landrat Gernot Schmidt deutlich gemacht, dass die Gedenkstätte neue Wege gehen und im positiven Sinne auch provozieren muss, sollen weiterhin Besucher kommen. Genauso sehe das auch der Verein, bestätigt der zweite Vereinsvorsitzende Enrico Holland. Seit den 70er Jahren habe sich optisch an der Einrichtung nichts verändert. Das Museum selbst könne auf 75 m2 nicht annähernd eine der größten Schlachten des Zweiten Weltkrieges in all ihren Facetten abbilden. Es fehlten Artefakte und Exponate, die Geschichte erlebbar machen.

Das Konzept des Vereins sieht vor, stärker über persönliche Schicksale und Biografien Besucher zu erreichen, vor allem junge Menschen. Eng wollen die Seelower mit dem Verein zur Bergung Gefallener in Osteuropa (VDGO) in Hamburg zusammenarbeiten. Jährlich kommen dessen Mitglieder während ihres Urlaubs ins Oderland, um nach Überresten von Soldaten zu suchen. Dabei werden viele Kriegsutensilien geborgen. Das Museum wäre der richtige Platz, um sie zu zeigen und die Geschichten dazu zu erzählen. Der Verein will Vorschläge erarbeiten, wie was künftig gestaltet und präsentiert werden kann. Die Akteure wollen sich in Veranstaltungen und Ausstellungen Fragen stellen, die weit über die reine Dokumentation der Schlacht der sich 1945 gegenüberstehenden Armeen hinausgehen.

Am Jahresprogramm feilen die Vereinsmitglieder noch. Im Mai soll der Film "Ich war 19" gezeigt werden, im September eine Ausstellung über die Sicht auf den Krieg in europäischen Schulbüchern. Viel Raum wird die Arbeit "draußen, auf dem Schlachtfeld" einnehmen, sagt Voigt. Die Öffnung des Museums wird übrigens weiterhin vom Kreis abgesichert. Seit 1. März kann es wieder besucht werden.

Man wisse sehr wohl, dass manche das Abweichen von der bisher starren Gedenkstättenstruktur kritisch sehen, erklärt Tobias Voigt. Die Generation, die den Krieg selbst erlebt hat, sterbe jedoch aus. Für jüngere Menschen seien die Ereignisse und Zahlen von damals weit weg und uninteressant. Nur über Erlebniselemente finde man einen Türöffner, sieht es auch André Vogel vom Verein.

Was Kerstin Wachsmann als Gedenkstättenlehrerin bestätigt. Sie lehrt am OSZ in Frankfurt, wirkt seit drei Jahren in Seelow. Dank der Einsatzes des Landkreises könne sie jetzt zwei Tage statt bisher nur einen Tag in der Woche mit Schulklassen arbeiten. "Ich bespreche mit den Schülern im Vorfeld im Geschichtsunterricht, was sie erwarten, wie wir uns dem Thema nähern wollen", berichtet sie. Die Klassen kämen vorbereitet zur Gedenkstätte, viele von sich aus mit Blumen für die Gräber. Mittlerweile arbeite sie mit allen Altersklassen und Schultypen der Region. Der Verein sei dabei für sie der wichtigste Partner.

Kontakt Verein und Gedenkstättenlehrerin über Tel. 03346 597, www.histograf.de