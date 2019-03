Erste Chefin am Kanal

Marco Marschall

Finowfurt (MOZ) Berlin hat den Internationalen Frauentag zum Feiertag erklärt. In Brandenburg muss die Weiblichkeit indes auch heute ran. Deshalb wollen wir mit dieser Ausgabe einige starke Frauen würdigen und vorstellen. Hier: Ramona Berger aus Finowfurt.

Erst am Herrentag wird in Finowfurt das Floß zu Wasser gelassen. Heute ist der schwimmende Untersatz noch nicht fertig. Jedes Jahr werden die 4,30 Meter breiten und bis zu 16 Meter langen Flöße aus dicken Holzstämmen neu gebaut. "50 bis 60 Zentimeter Stammdurchmesser", sagt Ramona Berger. Gebaut wird in doppelter Lage und im Wasser. "Da braucht es Muskelkraft", sagt die neue und erste Vorsitzende des Flößervereins in Finowfurt. Ohne Männer geht es deshalb nicht. Soll es auch nicht. Schließlich sei das Handwerk traditionell von Männern ausgeübt worden. Sie brächten im Verein ihre ganze Erfahrung ein.

Was die Geschlechterverteilung der 40 Mitglieder betrifft, hielten sich Frauen und Männer etwa die Waage. Das Staken sei trotzdem überwiegend Männersache. Doch auch Ramona Berger hat die lange Holzstange schon geführt und ist nicht ins Wasser gefallen. Ihre Flößertaufe liegt schon einige Jahre zurück. 2010 ist sie dem 1999 gegründeten Verein beigetreten und war bereits ein Jahr später schon Schatzmeisterin.

"Das Kleid hat mich gereizt", sagt die 55-Jährige. Die Tracht der Flößerschwestern trägt sie gern. Außerdem muss sie zum Flößerfest nicht mehr überlegen, was sie anzieht. "Spaß und Freude" waren ebenfalls gute Argumente und sind nun ihre Devise als Vorsitzende. Eine Rolle, in der sie sich nicht in den Vordergrund drängt. "Nicht ich allein. Es ist immer der Verein", sagt Ramona Berger und betont die gute Arbeit im Vorstand.

Von Zuhause bis zum Flößerplatz hat sie es nicht weit. Aufgewachsen in Serwest ist die Mutter zweier erwachsener Söhne, die seit einem halben Jahr auch Großmutter ist, schon seit 1986 Finowfurterin. Von ihrem Haus am Kanal kann sie über den idyllischen schmalen Damm zum Vereinsgelände spazieren.

Zur Arbeit ist es nur ein wenig weiter. Die gelernte Bauzeichnerin arbeitet für die Eberswalder Wohnungsbau- und Hausverwaltungsgesellschaft in Finow und hat in ihrem Beruf tendenziell eher mit Männern zu tun. Das stört die Kanutin nicht. "Männer sind nicht zickig", sagt Ramona Berger.

Zum heutigen Frauentag haben die Herren immerhin eingewilligt, als Fahrer einzuspringen, wenn die weiblichen Vereinsmitglieder zur gemeinsamen Frauentagsfeier beim Griechen in Finow auf ihren Ehrentag anstoßen.