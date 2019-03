Borkheide und Göhlsdorf voll im Trend

Juliane Keiner

Mittelmark (MOZ) Den Traum vom eigenen Häuschen… Freiheit, nicht an den Vermieter zahlen, sondern Eigentum schaffen, ein Gärtchen… träumen viele Brandenburger und Berliner. Bauen liegt eindeutig im Trend. Ein Trend, der an den Grundstückspreisen abzulesen ist.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Landkreises Potsdam-Mittelmark hat am 30. Januar 2019 insgesamt 353 Bodenrichtwerte für baureifes Land und drei weitere für land- und forstwirtschaftliche Flächen ermittelt. Von den 353 Werten haben sich 212 in ihrem Wert geändert, drei Bodenrichtwerte sind gesunken, 209 sind angehoben worden, 132 blieben auf dem Vorjahresniveau.

Wie in den vergangenen Jahren auch sind die Grundstückspreise um Potsdam herum, angrenzend an Berlin, enorm hoch. Beispielsweise liegt der Quadratmeter Preis in Kleinmachnow zwischen 280 und 790 Euro, in Werder zahlt der Bauwillige zwischen 180 und 270 Euro für den Quadratmeter. Preise, die für viele nicht mehr zu zahlen sind. Der sogenannte Speckgürtel öffnet sich demzufolge.

Die größte prozentuale Steigerung um 93 Prozent ist in Borkheide zu verzeichnen. Von 44 auf 85 Euro ist der Quadratmeterpreis gestiegen. In Göhlsdorf, für Pendler strategisch gut gelegen, gab es eine Steigerung um 90 Prozent von 42 Euro auf 80 Euro pro Quadratmeter. Glück hat derjenige, der überhaupt noch ein Baugrundstück erwerben kann.

Vorn mit dabei unter anderem auch Beelitz, pro Quadratmeter im Wohnpark Am Kiefernwald oder Kleiner Anger sind mittlerweile 100 Euro (2018: 90) zu zahlen, in der Herman-Löhns-Straße ist der Preis pro Quadratmeter gar um 30 Euro von 120 auf 150 gestiegen. Im Brücker Wohnpark Gänsematen sind ebenfalls 100 Euro (2018: 75) pro Quadratmeter fällig. Geringere Steigerungen sind beispielsweise in der Ortslage Reckahn von 23 auf 30 Euro, in Damelang von 23 auf 30 Euro, in Cammer von 20 auf 26 Euro, in Niemegk von 28 auf 35 Euro, in Golzow und Pernitz von 25 auf 33 Euro sowie in Gömnigk und Trebitz von 11 auf 14 Euro pro Quadratmeter zu verzeichnen.

Weiterhin so günstig wie im Vorjahr bleibt der Quadratmeterpreis in zum Beispiel Ragösen (11 Euro), Schwanebeck (12 Euro), Bad Belzig südlich vom Bahnhof (15 Euro), Bad Belzig Grüner Grund (34 Euro), Fredersdorf (10 Euro), Lütte (14 Euro) oder auch Jeserig/Fläming (10 Euro).

Schnäppchen, wenn denn Baugrund vorhanden ist, können Bauwillige unter anderem in Benken, Lehnsdorf, Lühnsdorf, Niederwerbig, Garrey und Mörz, Raben und Kranepuhl für je 5 Euro pro Quadratmeter ergattern.

Neben den Bodenrichtwerten für baureife Grundstücke hat der Gutachterausschuss Bodenrichtwerte für landwirtschaftlich genutztes Ackerland und Grünland sowie für Forsten ermittelt. Der Bodenrichtwert für Ackerland ist von 0,72 auf 0,80 Euro pro Quadratmeter um 11 Prozent gestiegen, der Richtwert für Grünland ist um 15 Prozent von 0,52 auf 0,60 Euro pro Quadratmeter gestiegen und der Bodenrichtwert für forstwirtschaftliche Flächen ist um 22 Prozent von 0,49 auf 0,60 Euro pro Quadratmeter gestiegen.