Norbert Fröhndrich und das Büdner-Museum in Oberjünne

Andreas Trunschke

Oberjünne Norbert Fröhndrich kann sich und seine Mitmenschen begeistern. Anders wäre sein privates Museum nicht das, was es heute ist: eine Schatzkammer, die an viele Facetten des Lebens vor über 200 Jahren in Oberjünne erinnert. Er wurde 1958 geboren und ist in Oberjünne in einer ehemaligen Büdnerkate aufgewachsen. Zur Schule ging er in Golzow, zum Abitur nach Ziesar. Danach folgten, wie damals für Jungen, die studieren wollten, nicht unüblich, drei Jahre bei der Armee. "Drei sinnlose Jahre", ärgert sich Fröhndrich. Danach wollte er Journalistik studieren, aber er bekam keinen der wenigen Plätze. Also folgte er der Empfehlung seines Heimleiters aus Ziesar und studierte von 1980 bis 1985 Philosophie an der Karl-Marx-Universität Leipzig.

Allerdings wollte er nach dem Abitur in Ziesar und der Armeezeit nicht wieder in einem Internat wohnen. Er suchte sich ein Abrisshaus, besetzte es und zahlte pünktlich Miete. Nach dem Studium begann er eine Aspirantur am Zentralinstitut für Schulfunk und Schulfernsehen, einem Institut der Pädagogischen Hochschule Potsdam. Er beschäftigte sich mit der auch heute noch bedeutenden Frage, wie man gesellschaftlich wichtige Themen an junge Menschen heranbringt. Fröhndrich hatte seine Arbeit schon zur Verteidigung eingereicht, da begann die Wende in der DDR. Sein Professor erklärte ihm überraschend, dass er jetzt nicht mehr hinter der von ihm betreuten Arbeit stünde und ihm rate, sie zurückzuziehen. In der Zeit, in der ganze Weltbilder in sich zusammen fielen, traute sich Fröhndrich nicht, seinem Professor zu widersprechen. Er verließ die Universität und ging zur Stadtverwaltung Brandenburg a.d.H. ins dortige Sozialamt. Bald wurde er Amtsleiter. 2004 verließ er die Verwaltung wieder: "Zum Glück war ich nicht verbeamtet; wer weiß, ob ich sonst diesen Schritt gewagt hätte." Statt dessen ging Fröhndrich in die Sozialwirtschaft und wurde Geschäftsführer eines größeren Pflegeunternehmens, das heute 280 Mitarbeiter beschäftigt: "Wir machen alles, was in der Altenpflege zu machen ist."

Bereits 2002 wurde er zum Ortsvorsteher von Oberjünne gewählt, in das er 1998 wieder gezogen war. Schon 2006 gab er diese Funktion wieder auf: "Ich hatte beruflich einige Herausforderungen zu meistern." Dennoch hat die kurze Zeit als Ortsvorsteher für ihn Auswirkungen bis heute. In diese Zeit fiel die 225-Jahr-Feier von Oberjünne 2006, die Fröhndrich zu verantworten hatte. Er schrieb eine Chronik seines Ortes. Oberjünne wurde als Vorwerk von Cammer gegründet. Früher, d.h. vor ca. 300 Jahren gab es in Oberjünne eine Teerbrennerei. Und als dieser Wirtschaftszweig nicht mehr in dem Umfang gebraucht wurde, entstand in dem Vorwerk eine größere Schäferei. Dann bekam der Gutsherr von Cammer von Brösigke eine Förderung vom Staat Preußen und ließ 13 Büdner-Häuser errichten. Fröhndrich überlegte, "wie ich diesen Teil unserer Geschichte illustrieren kann." Er suchte zusammen, was sich in seinem Elternhaus fand. Das war der Anfang zu einem einzigartigen Büdner-Museum. Trotzdem findet er noch immer Zeit zum Joggen, sogar zum Marathon, und zum gelegentlichen Schreiben von Gedichten.

Der besondere Ort

In Oberjünne verrät kein Schild, dass hier eine hervorragende Sammlung die Vergangenheit nicht nur dieses Ortes erlebbarer macht. Feste Öffnungszeiten oder eine Webseite gibt es nicht. "Am besten, sie fragen im Gasthaus Heidekrug", meint Eigentümer Fröhndrich und setzt hinzu: "Wenn ich da bin, ist es kein Problem." Dann führt er seine Besucher in das Obergeschoss des fast 200 Jahre alten Wohn- und Stallhauses, in dem früher Heu gelagert wurde. Unten steht eine alte Wäschemangel, eine als Büdner gekleidete Figur nimmt einen in Empfang. Oben angekommen entfaltet sich vor den Besuchern die Welt unserer Vorfahren. Alte Dinge heben viele auf; eine derartige Sammlung dürfte kaum wiederzufinden sein. Mit ihrem Schwerpunkt auf das Leben der Büdner ist sie nahezu einzigartig. Büdner gab es vorwiegend in Mecklenburg und in Preußen. Sie stellten die unterste Stufe im Dorfleben dar, besaßen ein kleines Haus mit Stall, einen Garten und nur wenig Ackerland. Da sie nicht spannfähig waren, mussten sie statt mit Pferden oder Ochsen mit ihren Milchkühen pflügen. 2011 öffnete Fröhndrich zum ersten Mal sein Museum. Damals war das Museum kleiner als heute. Gerade einmal die ersten beiden Abschnitte waren mit Exponaten gefüllt. Doch sehr bald brachten Bewohner von Oberjünne und Gäste aus den Nachbardörfern immer mehr Exponate. Heute ist die ganze obere Etage gefüllt. Irgendwann wurde es Fröhndrich zu unübersichtlich und er sortierte neu. Wie wurde vor 200 Jahren Butter gemacht oder Brot gebacken? Wie kochte man in den alten Katen ohne Strom und ohne Gas? Wie groß waren die Betten, und wie wurden die Bretter dafür zugesägt? Wie sah es damals in der Schule aus?

Dabei ist es ein lebendiges Museum. Alles darf angefasst werden. Wenn Fröhndrichs Enkelkinder kommen, wollen sie auf dem alten Herd kochen oder trotz Ferien Schule spielen. Föhndrichs Frau Veronika ist dann die Lehrerin. Einmal im Jahr gestalten die beiden gemeinsam mit Nachbarn einen Tag der offenen Tür. Beim letzten waren fast 70 Leute da, "obwohl wir nur vereinzelt Zettel in die Briefkästen geworfen hatten." Zu diesen Anlässen breitet Fröhndrich auch seinen zweiten Schatz aus. Bücher aus und über die Vergangenheit. Bilderbücher und Fibeln, das älteste Foto einer Büdnerfamilie (um 1910) oder ein Büdnerbuch, in dem einer der ersten Oberjünner Büdner von Anfang an, ab 1780/81 seine Abgaben und Verpflichtungen eintrug. Gefragt, ob noch Wünsche offen geblieben sind, muss Fröhndrich nur kurz überlegen: "Alte Möbel wären schön. Das Bett ist von 1890 und damit zu neu."