Kai Eichler brennt für Berlin

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Es ist die letzte Etappe und die wichtigste: Extremsportler und Feuerwehrmann Kai Eichler will am Sonnabend für den Verein "Berlin brennt" noch einmal 90 Kilometer von Frankfurt (Oder) bis Berlin-Mitte laufen. Dabei musste er schon Rückschläge einstecken.

Es ist Tag 5 des großen Gewalt- und Protestmarsches, als bei Kai Eichler die Gewissheit einsetzt, dass er das Pensum, das er sich vorgenommen hat, nicht schaffen wird. An seinen Füßen haben sich Zentimeter große Blasen und Wunden entzündet. Eichler ist seit fünf Tagen von sechs bis 16 Uhr auf den Beinen. Pro Etappe hat er sich jeweils rund 50 Kilometer zurückgelegt. Am Vortag war er in seiner 35 Kilo schweren Arbeitsmontur sogar fast zwölf Stunden auf den Beinen.

Es ist eine Art Protestmarsch für die Kollegen in der Hauptstadt. Der Feuerwehrmann will mit einer 700-Kilometer-Tour vom Bodensee in die Hauptstadt auf die immer noch desolaten Zustände bei der Berliner Feuerwehr aufmerksam machen. Deswegen will er nicht aufgeben.

Doch die abendlichen Fußbäder und Salbungen bringen immer weniger. Eichler, der schon mehrere Lauf-Weltrekorde aufgestellt hat, weiß, wie kaputte Füße einen vollständig ausknocken können. Aus demselben Grund musste er schon einmal einen Rekordversuch nach 38 Stunden auf einem Laufband abbrechen. "Es dauerte danach fast zwei Wochen, bis die Füße geheilt waren." Allerdings trug er damals schwere Feuerwehrstiefel. Beim Gewaltmarsch für "Berlin brennt" trägt der 46-Jährige nun Wanderschuhe. "Dass es trotzdem so hart kommt, damit habe ich nicht gerechnet", gesteht Eichler.

361,5 Kilometer hat Eichler bisher auf dem Trimm-dich-Pfad immer im Kreis zurückgelegt. Die letzte und wichtigste Etappe liegt noch vor ihm: 90 Kilometer durch Brandenburg zum Roten Rathaus nach Berlin. "Um in Frankfurt (Oder) starten zu können, musste ich zur Regeneration einen Tag Pause machen und danach das Tageslimit runterfahren", erklärt der Extremsportler am Donnerstag.

In der Nacht zu Sonnabend will der Extremläufer aus Baden-Württemberg an der Feuerwache in Frankfurt (Oder) starten. Es wird ein Wiedersehen. Denn der Werksfeuerwehrmann, der in Mecklenburg-Vorpommern geboren ist, hat seine Grundausbildung in der Oderstadt absolviert. Auch seine Frau lernte Eichler in Frankfurt kennen. "Unsere beiden Kinder wurde dort geboren. Ich werde an meiner alten Wohnung am Platz der Republik vorbeilaufen."

Inzwischen sind die Füße wieder verheilt. Der Akku ist aufgetankt. Mit seiner Frau kommt er kurz vor dem Start bei ihren Verwandten in Beeskow unter. "Ich sehne mich nun regelrecht nach dem Start", sagt Eichler. Gegen 8 Uhr will er in Fürstenwalde eintreffen. "Dort wollen ihn Kollegen mit einem Löschfahrzeug empfangen und ihn zur Wache geleiten, wo ein Erfrischungsstopp auf ihn wartet", erklärt Rainhard Hampel vom Verein "Berlin brennt", der die Tour gemeinsam mit den Brandenburger Kameraden ausgetüftelt hat. Sie wird abseits der Bundesstraßen über Wald- und Fahrradwege führen. Auch in Erkner ist ein Stopp an der Feuerwache gegen 12.30 Uhr geplant. Weitere Sammelpunkte, wo jedermann dazu stoßen kann, sind am Fußballstadion vom 1. FC Union in Berlin-Köpenick sowie an der Mercedes Benz Arena in Friedrichshain geplant. Ein Kamerad wird Eichler die komplette Strecke mit dem Quad begleiten. "Ab Friedrichshagen ist die Tour als bewegliche Demo angemeldet", erklärt Hampel. Denn er und Eichler hoffen auf viel Unterstützung an der Strecke. "Egal, ob man ein Stück mitläuft oder nur durch Jubeln motiviert, wir freuen uns über jeden, der dabei ist", betont Hampel.

Vor dem Roten Rathaus wollen er und seine Kameraden am Sonnabend um 15 Uhr wieder die brennende Tonne entzünden. Mit ihr machen sie regelmäßig auf fehlendes Personal und Technik im Berliner Rettungswesen aufmerksam. Ab 19.30 Uhr wird dann Kai Eichler erwartet. "Die Kundgebung ist bis 24 Uhr angemeldet. Er soll nicht hetzen. Doch wir müssen ihn eher bremsen", sagt Hampel. "Der Junge brennt einfach für Berlin."