Yachtklub plant die neue Saison

Von Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Im idealen Fahrwasser befindet sich der Yachtklub Fürstenberg – wie seine Mitglieder während der jüngsten Jahreshauptversammlung feststellen konnten. Der Vorstand des Vereins wurde während der Zusammenkunft für seine im vergangenen Jahr geleistete Arbeit förmlich entlastet, allen voran Vereinschef Joachim Schock und der zweite Vorsitzende Karl-Heinz Schwinge. Auch in Sachen Buchführung sei alles in Ordnung und daher Entlastung erteilt worden, erklärt Joachim Schock. Man höre und staune: Über 111 Mitglieder verfügt derzeit die Interessengemeinschaft, davon 23 Kinder und Jugendliche. Fünf Mitglieder seien vergangenes Jahr zwar ausgeschieden, man könne zugleich aber 15 Bewerbungen konstatieren, betont Karl-Heinz Schwinge. Wobei die neuen Wassersportfreunde erst einmal ein Probejahr absolvieren, nicht zuletzt um festzustellen, ob es ein ausreichendes Engagement etwa bei Arbeitseinsätzen gibt.

Bei der Mitgliederversammlung am vergangenen Sonnabend im Restaurant Yachthafen habe man eine gute Beteiligung verzeichnen können, "die Gaststätte war einfach mal voll", merkt Schock schmunzelnd an. Im Bericht fand nicht zuletzt der Kinder- und Jugendsport gebührenden Platz, immerhin seien viele junge Segler erfolgreich gewesen. Ebenso wurde an die Pfingstregatta, den Yeti-Cup, die Schmalzstullenregatta und andere Ereignisse erinnert.

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass zwei Boote angeschafft wurden, ein Open-BIC und ein gebrauchter Opti, weist Karl-Heinz Schwinge hin. Zwar werde im Bereich Kinder und Jugendliche ohnehin schon viel getan – doch bleibe man selbstverständlich in der Schule aktiv und werde sich der Yachtklub auch am Tag der Vereine beteiligen, der erstmalig stattfinden wird, und zwar am 4. Mai auf der Festwiese. "Wir werden uns dort allgemein für jedermann präsentieren", erklärt Joachim Schock, der betont, es sei erfreulich, dass die Eltern ihre Kinder bei dem aufwendigen Segel-Hobby unterstützten.

Doch abgesehen davon: 4 000 Euro konnte der Verein vergangenes Jahr in die Nachwuchsarbeit stecken, auch dank einer Unterstützung vom Kreis- und Landessportbund. "Das führt immerhin dazu, dass Mitglieder auf dem Schwedtsee kostenlos trainieren können", merkt der Vereinschef an. Groß geschrieben wurde 2018 einmal mehr das Thema Arbeitseinsätze. Ein erster Abschnitt des Bollwerks wurde befestigt, Zufahrt und Parkplatz mit RC-Material repariert. Die Bootshalle und die Dachüberstände am Restaurant wurden erneuert, ein neuer Slipwagen konnte angeschafft werden. Voraussichtlich dieses Jahr kann der neue Bootssteg mit Förder- und Eigenmitteln instandgesetzt werden. Und auch die Erneuerung der Brücke über den Iserdiek-Nebenarm der Havel, die direkt zum Restaurant führt, werde immer konkreter. Dieses Jahr werden die Planungen erfolgen können.

Am 6. April werde der Verein die Saison mit dem Abslippen der Boote (unter Zuhilfenahme auch des neuen Slipwagens für große Boote) starten. Am Gardasee werde sich der Verein am großen internationalen Trainingslager beteiligen. Und die inzwischen 68. Pfingstregatta soll am 8. und 9. Juni stattfinden.

Was Schwinge und Schock besonders freut: "Es war auf der Versammlung eine erfreulich lockere und kreative Diskussion." Dafür und die geleistete Arbeit wolle man sich bei allen Beteiligten bedanken.(pilz)