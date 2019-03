Neustart fürs ehemalige Cupcake-Café

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Ein Café, direkt am Bollwerk und mit unverstelltem Blick auf den Ruppiner See: Die Voraussetzungen für "Cindys Café am See" könnten kaum besser sein. Pächterin Cindy Brückmann hat dort schon früher gearbeitet und wagt nun den Schritt in die Selbstständigkeit.

Das Café am See, zuerst als Gerdas Magnolia und später als Gerdas Cupcake bekannt, ist bei Gästen und Einheimischen gleichermaßen eine beliebte Adresse. Umso größer war das Erstaunen, als der vorherige Betreiber im vergangenen Jahr aufgab.

Doch das gehört nun der Vergangenheit an. Cindy Brückmann will an die besseren Zeiten davor anknüpfen und weiß auch, welche Fehler sie vermeiden muss. Immerhin kennt sie das Geschäft schon länger, weil sie von 2016 bis Mai 2018 dort gearbeitet hat. Zu kündigen, sei damals der richtige Schritt gewesen, sagt sie heute. Doch weil sie das Haus schon immer gemocht hat und ohnehin auf der Suche nach einem eigenen Café war, ergriff sie die Gelegenheit beim Schopf, als sie hörte, dass nach neuen Pächtern gesucht wird. Sie reichte im September ihr Konzept ein und bekam im Dezember schließlich die Zusage. "Und als wir dann zum ersten Mal als künftige Pächter drinnen waren, hat sie gesagt, es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen", freut sich Stephan Brückmann.

"Wir wollen, dass es ein Familiencafé wird", sagen die beiden. Stephan ist zwar im Rettungsdienst tätig, kennt als gelernter Koch und Hotelfachmann aber das Metier. In der oberen Etage, die auch für Veranstaltungen gemietet werden kann und Platz für bis zu 50 Personen bietet, soll es eine reguläre Spielecke für Kinder geben. Auch auf der Karte, die umfangreicher als früher sein wird, finden sich die Kinder wieder. "Bei uns gibt es keine gesonderten Kindergerichte. Sondern wir bieten alles von vornherein wahlweise als kleinere Portion für Kinder und Senioren an", erklärt er. Mehrere Suppen, Salate, kalte Vorspeisen und bis zu sieben Haupt- und wechselnde Tagesgerichte wird es künftig geben: alles frisch im eigenen Haus zubereitet. Dabei werden sich auf der Karte auch die Angebote wiederfinden, von denen Cindy Brückmann weiß, dass sie in der Vergangenheit oft nachgefragt wurden: etwa Steak ou four, Würzfleisch und Schnitzel. Die Hauptmahlzeiten sollen dabei zwischen 12 und 18 Euro kosten. Frisch zubereitet werden auch Cupcakes, um der Vergangenheit des Ortes gerecht zu werden. Hinzu kommen aber auch selbst gebackene Kuchen. "Gerade die ältere Generation konnte mit den Cupcakes nicht so viel anfangen", berichtet die neue Pächterin. An jedem zweiten Sonntag soll es darüber hinaus ein umfangreiches Brunch-Angebot geben.

Bis zur Eröffnung in einem Monat haben die beiden noch einiges vor. So sollen im Inneren neue Bilder angebracht werden. "Wir sind beide Neuruppiner und wollen daher am liebsten Fotos aus der Gegend haben", sagt Stephan Brückmann. Möglich wäre es aber auch, dass dort Gemälde ausgestellt werden. "Wir sind da für alles offen, solange es nicht zu abstrakt ist", sagt er. Auch die Leseecke soll noch umgestaltet werden. Cindy Brückmann, die selbst sehr gern liest, würde am liebsten den Gästen im Café ganz viele Bücher anbieten. Ob das aber bis zur Eröffnung klappt, steht aktuell noch nicht fest. Weil das Rasenstück zwischen dem Café und dem als Spucknapf bekannten Rondell ebenfalls im Pachtvertrag enthalten ist, wollen die beiden auch diesen Platz nutzen. Dort soll ein großer Sandkasten aufgestellt werden, in dem Kinder sich im Sommer die Zeit vertreiben können. "Und für die Eltern wollen wir dort Liegestühle hinstellen", erläutert sie ihren Plan.

Damit später auch alles umgesetzt werden kann, plant Cindy Brückmann, sechs Angestellte als festes Personal zu beschäftigen und möglicherweise zusätzliche Kräfte in der Hauptsaison.