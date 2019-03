Am Bahnhof gibt es wieder eine Toilette

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Nach monatelangem Warten gibt es am Bahnhof wieder ein öffentliches WC. Im Fahrradparkhaus ist die Toilette nach Einwurf einer 50-Cent-Münze nutzbar.

Bisher musste zum Öffnen der Tür die Fahrradwache gebeten werden, die aber nur tagsüber anwesend ist. Die Wall-Toilette war bereits seit vergangenem Herbst nicht mehr nutzbar, nachdem der Betreibervertrag abgelaufen war. Eine Verlängerung gab es nicht, weil das Häuschen im Zuge der Bahnhofsplatzumgestaltung abgebaut wird. Künftig soll es eine Toilette hinter den neuen Bushaltestelle nahe des Bahndamms geben.

Die Nutzung des Klos in dem Ende August vergangenen Jahres eröffneten Fahrradparkhaus war bisher nicht möglich, weil die dafür notwendige Automatiktür und die Münztechnik monatelang nicht lieferbar waren. Hinzu kamen falsch verlegte Leitungen und fehlende Elektroanschlüsse sowie ein Wasserschaden: Es tropfte durch die schräge Decke. In den vergangenen Wochen waren verschiedene Handwerker immer wieder mit der Toilettentechnik beschäftigt, am Mittwoch wurde die Münzeinwurftechnik eingebaut. Seither ist das WC nutzbar. Die Einrichtung aus Edelstahl entspricht dem Standard auf Autobahntoiletten, das WC ist barrierefrei und rollstuhlgerecht.

In der WC-freien Zeit hatten sich vor allem ältere Menschen und Rollstuhlfahrer immer wieder beklagt, dass es keine Toilette am Bahnhof gibt. Die Fahrradwache im Parkhaus berichtet, dass Menschen zwischen die Fahrradständer machten. Auch die Fassade des Runge-Altbaus, die Post und die Willy-Brandt-Straße werden tags und zum Wildpinkeln genutzt. Das Angebot, die Toilette im Parkhaus von der Fahrradwache aufschließen zu lassen, nutzte niemand – wohl auch aus Unwissenheit.

Zur neuen Toilette führt bislang kein Hinweisschild. Ortsunkundige Besucher werden die unscheinbare Edelstahltür mit dem kleinen WC-Piktogramm daher kaum finden.

Das Fahrradparkhaus wurde nach rund einjähriger Bauzeit am 31. August 2018 eröffnet. Es bietet auf zwei Etagen Platz für mehr als 1 000 Räder und kostete 1,75 Millionen Euro. Bislang ist das Haus nicht ausgenutzt. Künftig sollen aber weniger Fahrräder vor der Post und dem Runge-Altbau anschließbar sein. Die alte Abstellanlage ist schon nicht mehr nutzbar.(kd)