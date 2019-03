Der kurze Weg ins Barnimer Land

MOZ

Bernau/Berlin (MOZ) Auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) auf dem Messegelände am Funkturm in Berlin präsentiert die Barnimer Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft WITO das Reisegebiet Barnimer Land am Gemeinschaftsstand Berlin-Brandenburg in Halle 12. Am Gemeinschaftsstand werben insgesamt 64 Aussteller aus den verschiedenen Bereichen der Tourismuswirtschaft und den Regionen.

WITO-Tourismusleiterin Sabine Grassow registriert eine rege Nachfrage auch von internationalen Reiseveranstaltern, beispielsweise aus Slowenien. "Sie wollen ihren Kunden über Berlin hinaus auch das Umland anbieten, zum Teil für eine ganze Woche", berichtet sie. Da der Trend zum Deutschlandurlaub weiterhin bestehe, sei dies auch eine Chance für die unmittelbare Umgebung der Millionenmetropol.

Besonders vorbereitet ist das Tourismus-Team auf die Nachfrage nach Radtouren. 26 Routen mit Knotenpunkten und Familientouren können die Gäste mit der Publikation "Erlebnis Barnim –Radtouren" auch mit nach Hause nehmen.

Ganz neu ist die Erlebniskarte "Barnimer Land". Im handlichen Pocket-Format für unterwegs stellt sie unter den Themen Kultur, Natur, Familie und Wasser 59 Sehenswürdigkeiten sowie Freizeitaktivitäten kompakt auf einen Blick vor. Fahrradverleihe, Strandbäder und weitere Angebote sind darüber hinaus mit Piktogrammen in der Karte verzeichnet.

Die Hauptpublikation zur Vorstellung der Reiseregion ist das 132-seitige Reisemagazin "Barnimer Land" mit integriertem Gastgeberverzeichnis. Mit über 370 Einträgen, Übernachtungsangebote für jeden Geldbeutel, Gaststätten, Kunstsowie Kulturstätten, Radtouren, Fahrradverleihe, Reiterhöfen, Hofläden, wassertouristische Angebote und vieles mehr.

Die ITB ist für Privatbesucher am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.