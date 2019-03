Westerkamp kandidiert als Bürgermeister

Marco Marschall

Finowfurt (MOZ) Wilhelm Westerkamp tritt am 1. September zur Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Schorfheide an. Das hat das amtierende Gemeindeoberhaupt Uwe Schoknecht als Vorsitzender des Bündnisses Schorfheide am Rande eines Pressetermins mitgeteilt. Der 56-jährige Westerkamp war auf der jüngsten Sitzung des Bündnisses konkurrenzlos nominiert worden.

Der gelernte Optiker stammt aus der Nähe von Bremen und ergriff 1995 die Chance, Geschäftsführer der Fielmann-Niederlassung in Eberswalde zu werden. Der neue Heimatort seiner Familie wurde das benachbarte Finowfurt. Der Vater von drei Kindern ist verheiratet und bringt mehr als zehn Jahre kommunalpolitische Erfahrung mit. Seit 2003 ist er Ortsvorsteher von Finowfurt, sitzt im Barnimer Kreistag und in der Schorfheider Gemeindevertretung, deren Vorsitz er seit fünf Jahren bekleidet.

Zum Bürgermeisterkandidaten sei er nicht überredet worden. "Ich musste mich eher selbst überreden", so Westerkamp gegenüber der Märkischen Oderzeitung. Ein langer Prozess sei das gewesen. Als mögliches Gemeindeoberhaupt will er alle Schulstandorte in Schorfheide erhalten, setzt auf Zuzug und einen generationsübergreifenden Wohlfühleffekt für die Bürger.

Westerkamp ist der erste Kandidat, der den Hut in den Ring wirft, nachdem Bürgermeister Uwe Schoknecht (62) bekanntgab, nicht mehr anzutreten. Bei der Wahl vor acht Jahren war Schoknecht einziger Kandidat.

Damit ist das Bündnis Schorfheide nun für alle anstehenden Wahlen aufgestellt. Wie schon berichtet, kandieren 18 Mitglieder für die Gemeindevertretung, die am 26. Mai gewählt wird. Gemeinsam mit "Wir für Groß Schönebeck, Klandorf, Schluft und Böhmerheide" werden als Listenvereinigung "Wir für Schorfheide" vier Kandidaten für Sitze im Kreistag gestellt.