Selbstverwirklichung in Ton

Ruth Buder

Bad Saarow (MOZ) Zu Hause in ... lautet der Titel unserer Serie, in der Menschen aus der Region vorgestellt werden. Das können Frauen und Männer sein, die schon immer hier leben oder hier ihre Heimat gefunden haben. Heute: Monika Hoffmann aus Bad Saarow.

"Wer hier bei uns rein guckt, der ist auch schon mittendrin." Mit einladender Geste schließt Monika Hoffmann die Tür zu ihrem Reich auf. Offiziell ist sie zwar nicht die Leiterin der Töpferwerkstatt im SaarowCentrum, aber für alle, die hier regelmäßig aus- und eingehen, ist sie "die Chefin". Hier blüht Monika Hoffmann auf zwischen all den Figuren, Vasen, Töpfen und Schalen, die Regale und Fensterbretter zieren. Und zwischen ihren Kunden, die emsig daran arbeiten, aus Ton Individuelles zu formen.

Die seit etwa 20 Jahren bestehende Keramikwerkstatt des CTA-Kulturvereins Nord unter Leitung von Ralf Ullrich ist eine Erfolgsgeschichte, an der auch Monika Hoffmann mitgeschrieben hat. Dass sie noch einmal beruflich so eine Erfüllung finden könnte und künstlerische Ambitionen in sich entdeckt, hätte sie sich nicht träumen lassen.

Gelernt hat die gebürtige Rauenerin Industriekauffrau im damaligen Chemie- und Tankanlagenbau (CTA) Fürstenwalde, später Gaselan. Hier hat sie gern gearbeitet, aber nach einer Bandscheibenerkrankung konnte sie lange Zeit nicht arbeiten und wurde entlassen. Mit gerade mal 42 Jahren und als Mutter zweier Kinder hangelte sie sich von einer Arbeitsamt-Maßnahme zur anderen. 2009 erhielt sie dann endlich einen Ein-Euro-Job in der Töpferwerkstatt.

"Als ich den Zuweisungsbescheid gelesen habe, wurde mir angst und bange. Ich, die noch nie getöpfert hatte, sollte Kurse leiten und die Kinder- und Jugendarbeit in Saarow vernetzen", erinnert sich die heute 65-Jährige. Sie nahm die Herausforderung an – und fand Gefallen daran. Sie besuchte Workshops, um das Töpfern zu lernen. Mit Menschen habe sie schon immer gut umgehen können, sagt sie selbstbewusst.

Seit März 2010 ist sie für eine geringfügige Bezahlung beim CTA-Kulturverein angestellt. "Und ich hoffe, dass ich bis zu meinem 70. Geburtstag bleiben kann. Denn es ist schön, gebraucht zu werden und selbständig agieren zu können. Da lässt mir mein Chef ganz freie Hand." 2010 hatte die Werkstatt vier stundenweise Angestellte und nur zwei Kunden. "Jetzt kommen pro Woche etwa 50", freut sich Monika Hoffmann über die treuen Besucher, aber auch über jeden Neuzugang. Unterstützt wird sie von ihrem Kollegen Dieter Gansewendt und den Reinigungsfrauen Marianne Reschke und Manuela Gutjahr. "Aber auch unsere ehrenamtlichen Helfer sind uns sehr wichtig, so wie Dorit Krüger, die noch nicht lange bei uns ist, aber große Talente im Töpfern zeigt und hilft, wo sie kann." Zum Beispiel auf den Märkten und Festen, wo die Töpferwerkstatt mit Ständen präsent ist. "Da guckt keiner auf die Stunden", macht Monika Hoffmann deutlich, wie viel Spaß ihr und ihren Mitstreitern die Arbeit macht. Und nicht nur das: "Töpfern ist eine Art Therapie, eine Möglichkeit, unter netten Leuten vom Alltag abzuschalten. Ich sage immer: Arbeitet eure Sorgen und negativen Gedanken in den Ton ein – und dann ab in den Brennofen", lacht Monika Hoffmann. Auch für sie ist die Arbeit Therapie. Seit dem Tod ihrer erst 40 Jahre alten Tochter Nicole, die im vergangenen Jahr an Krebs verstorben ist, muss sie einen großen Verlust verarbeiten. Trost findet sie bei ihrem zweiten Mann Fred, ihrer großen Liebe und Stütze.

Wer in die Keramikwerkstatt kommt, braucht keine Berührungsängste zu haben. Man ist sofort beim Du und wird gleich in den Kreis der Stammkunden aufgenommen. "Man sollte eine gewisse Vorstellung von dem haben, was man aus Ton machen möchte. Dann zeigen wir, wie es geht", lädt Monika Hoffmann ein. Mitbringen müsse man Zeit und Geduld, denn ehe das Werk vollbracht ist, vergehen etwa drei Wochen. Nachdem der Ton in die gewünschte Form modelliert ist, muss das Kunstwerk getrocknet, gebrannt, glasiert oder bemalt werden. Für die ersten zwei Stunden sind jeweils zehn Euro zu berappen, für alle weiteren einen Euro mehr. "Darin ist alles enthalten, das Material, die Anleitung und auch das Brennen."

Kinder zahlen nur 3,50 Euro die Stunde. Sie kommen oft im Rahmen von Schulprojekten in die Töpferwerkstatt. Dabei fällt Monika Hoffmann auf, dass viele feinmotorische Schwierigkeiten haben. "Manche können nicht mal eine Kugel formen." Auch Kindergeburtstage können hier im SaarowCentrum gefeiert werden. "Dafür bieten wir auch die Nutzung unserer Küche an"

Monika Hoffmann würde sich freuen, wenn anlässlich des "Tages des offenen Ateliers" am 4. und 5. Mai viele Neugierige in die Töpferwerkstatt zum Schnuppern kommen würden. "Töpfern kann jeder. Wenn es nicht gefällt, fängt man einfach wieder neu an." Monika Hoffmann ist der beste Beweis, dass Übung den Meister macht. Angefangen hat sie mit einer Ente für ihre Schwester. Ihr jüngstes Werk ist ein witziger liegender Knabe mit Latzhose und offenem Mund, der als Wasserspeier im Garten dienen soll. "Der Phantasie sind in Ton keine Grenzen gesetzt", so die Expertin.