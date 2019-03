Die Not mit den Arztterminen

Hajo Zenker

Frankfurt (Oder) (MOZ) In den vergangenen Monaten wurde ja häufig darüber diskutiert, wie lange es dauert, einen Arzttermin zu bekommen. Weshalb Gesundheitsminister Jens Spahn in einem Gesetzentwurf verankerte, dass die Zahl der Sprechstunden ausgeweitet und mehr Termine über eine Servicestelle vergeben werden sollen.

Jetzt haben die Mediziner den Spieß umgedreht. Und darauf verwiesen, wie viele Termine ungenutzt bleiben, weil die Patienten einfach nicht kommen. Aber sollte es deshalb wirklich eine Strafgebühr geben? Soll der, der die Verabredung tatsächlich vergessen hat, genauso behandelt werden wie jemand, der mal so aus Spaß und Langeweile im Internet ein Zeitfenster reserviert hat? Über eine andere Idee der niedergelassenen Ärzte kann man aber durchaus nachdenken: Wer permanent Termine schwänzt, für einen Monat von der Terminvergabe auszuschließen. Wirklich sinnvoll aber wäre, die Patienten stärker zu steuern. In Deutschland setzt sich jeder Patient nach eigenem Gusto in den Warteraum eines x-beliebigen Facharztes. Anderswo undenkbar. Da entscheidet generell der Hausarzt, ob man zu einem Facharzt darf. An diesen Eingriff ins System, der viel verbessern könnte, traut sich aber nicht einmal der umtriebige Jens Spahn.