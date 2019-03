Innerlich einen Schritt zurücktreten

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Job, Kinder, Haushalt – Frauen fühlen sich da manchmal überfordert. Ines Katharina Müller ist Diplom-Psychologin bei der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder). Zum Frauentag stellt sie dort Achtsamkeitstechniken vor. fragte, wie das im Alltag helfen kann.

Frau Müller, wenn es um Stress im Alltag, im Beruf geht. Ticken Frauen da anders als Männer?

Beide leiden, wenn für hohes Engagement keine Wertschätzung zurückkommt. Ich erlebe es öfter, dass Männer sich ärgern, wenn sie in ihrer Firma an ihre Leistungsgrenzen gehen, und dafür keine Anerkennung erhalten. Frauen haben häufiger Probleme mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wobei ich auch alleinerziehende Männer berate, bei denen das ähnlich ist. Ich denke, der Unterschied liegt weniger im Geschlecht als in den Lebensumständen.

Achtsamkeitstraining gilt als eine Methode, um mit Belastung besser umzugehen. Sie praktizieren es seit Jahren. Worum geht es im Kern?

Das Prinzip der Achtsamkeit kommt aus dem Buddhismus und steht für eine Geisteshaltung. Es bedeutet, bewusst die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was gerade geschieht, dieses einfach wahrzunehmen und dabei nicht zu bewerten.

Wie kann man sich damit das Leben leichter machen?

Wir verfallen häufig automatisch in bestimmte Reaktionsmuster – zum Beispiel in einer Auseinandersetzung. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile – wenn man sich beispielsweise von jemandem verletzt fühlt und dann immer in der gleichen Weise darauf reagiert. Achtsamkeit bedeutet, innerlich einen Schritt zurückzutreten, eine Pause zu machen, mehr Ruhe und Klarheit zu gewinnen – und erst dann zu reagieren.

Gibt es nachweislich gesundheitliche Wirkungen des Achtsamkeitstrainings?

Es führt zu einer größeren psychischen Stabilität, bestimmte Situationen im Leben eskalieren seltener. Auch kranken Menschen kann es helfen, mit Symptomen ihrer Krankheit umzugehen.

Können Sie ein, zwei Tipps gegeben für Achtsamkeit im Alltag?

Eine Möglichkeit ist, bewusst auf seinen Atem zu achten. Das hat einen beruhigenden Effekt. Ich mache es oft zwischen zwei Gesprächen. Ich schließe damit das eine Gespräch ab und öffne mich mental für das folgende.

Und Tipp Nummer zwei?

Manchmal verfällt man in unproduktives Grübeln. Wichtig ist erst einmal zu erkennen, dass das Grübeln in diesem Fall zu nichts führt. Und dann sollte man es stoppen und eine positive Ablenkung suchen – zum Beispiel einen Freund anrufen. Dann kann man sich dem Problem wieder zuwenden – aber man hat inzwischen eine Distanz dazu gewonnen.

Um Achtsamkeit geht es heute unter anderem beim Ladies Talk von 10 bis 12 Uhr in der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder);Heinrich-von-Stephan-Straße 2, Raum 3.044