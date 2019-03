Weg mit altem Ballast

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Grüne Plakate entlang eines Zauns fallen in der Beeskower Liebknechtstraße momentan ins Auge. Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass es sich um eine Haushaltsauflösung handelt. In fünf Etappen möchte sich das Ehepaar Erdmann von Dingen trennen, die sich im Laufe ihres Lebens im Haushalt angesammelt haben.

"Wir sind mittlerweile in einem Alter, in dem wir vieles aus unserem Haus nicht mehr brauchen", sagt Gisela Erdmann. Außerdem müsse man die Einrichtungsgegenstände pflegen: "Das schafft man so nebenbei einfach nicht mehr." Als Beispiel nennt sie etwa Geschirrsets: "So groß tischen wir doch gar nicht mehr auf", sagt sie und lacht. Die Kinder und Enkelkinder lade sie an Weihnachten etwa der Einfachheit halber zu Kaffee und Kuchen ein.

Auf den Plakaten an ihrem Gartenzaun nennt sie den Samstag als Beginn für die Haushaltsauflösung: "Man kann aber auch jetzt schon vorbeischauen, wer sich für etwas interessiert", sagt sie. Den Beginn macht sie mit Kleinmöbeln wie Polsterstühlen und Fernsehschränkchen. Weiter geht es mit Gläsern und Geschirr, das sie jetzt schon auf verschiedenen Tischen bereitgestellt hat.

Außerdem möchte sie sich von Keramik und Holzgegenständen bis hin zu Schmuck und in der letzten Etappe Dekoration für den Garten und das Haus befreien. Sie zeigt auf eine russische Holzpuppe, die Matruschka: "Ich hoffe, dass sich andere noch darüber freuen." Was sie nicht loswerde, wolle sie einer sozialen Einrichtung spenden.

Vieles der Dinge seien noch original aus den 1960er-Jahren, etwa handbestickte Tischläufer: "Das ist doch heute bei den jungen Leuten wieder beliebt", sagt sie und lacht. Eine bestimmte Preisvorstellung habe sie für die Gegenstände nicht, sie möchte auf die Vorschläge der Interessenten eingehen. Noch stapeln sich die Gegenstände bei ihr im Haus. Bis zum 15. März hofft sie, die meisten Dinge losgeworden zu sein.(lb)