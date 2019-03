Achtmal Edelmetall für Angermünder Team

Jürgen Meier

Schwedt Mit einem Aufgebot von zehn jungen Gewichthebern nahm die TSG Angermünde am ersten Durchgang der Athletikliga in Schwedt teil. Unterteilt in Staffel Nord und Süd starteten insgesamt 85 junge Athleten, davon 27 in Schwedt und 58 in Frankfurt (Oder). Gekämpft wurde im olympischen Zweikampf (Reißen und Stoßen) sowie in vier athletischen Disziplinen.

Nach der Einteilung aller Beteiligten aus den entsprechenden Klassifizierungsgruppen hob als Erster in der Gruppe der Schüler Jahrgang 2005 Benedikt Drafz für Angermünde. Benedikt erreichte mit sechs gültigen Versuchen in seinem erst zweiten Wettkampf ein Zweikampfergebnis von62 kg. Überzeugend waren auch die Ergebnisse in der Athletik mit 7,33 m im Schlussweitsprung, 10,48 m im Kugelschocken sowie 10,61 s im Pendellauf, was am Ende Platz 1 bedeutete.

Gold gab es auch für Collin Peters (2006) durch 33 kg im Reißen und 34 kg im Stoßen. Im ältesten Jahrgang (2004) hob Tino Jahnke und erreichte mit dem gesetzten Tagesziel von 130 kg im Zweikampf Platz 2.

Zeitgleich zu den Schülern kämpften die Gruppen der Kinder A bis C in der Athletik. Erfolgreich waren hier mit Platz 1 für die TSG Julia Busch, Frederick Ruh und Malte Rudick. Alle drei zeigten Verbesserungen im Pendellauf und dem turnerischen Teil, bestehend aus dem Handstand.

Aber auch die demonstrierende Teildisziplin Reißen ließ Verbesserungen in der Technik erkennen. Jakob Hönicke glänzte mit besserer Weite im Schlussweitsprung und erhielt Silber. Justin Goede erreichte Platz 5 in dieser Gruppe. Julien Tech-Kruse und Sven Brüssow sind mit Beginn des Jahres in die Gruppe der Kinder A aufgestiegen. Das bedeutet, dass neben der ersten Teilübung, dem Reißen, auch die zweite Teildisziplin Stoßen präsentiert werden musste. Beide zeigten hier schon erste gute Ansätze in der Technik mit Werten von 4,0 und 4,2. Aber auch die vorangegangenen Übungen Pendellauf und Kugellschocken zeigten Verbesserungen, die letztlich zum Platz 3 und 4 führten. Der zweite Teil wird am 21. September, das Finale am 14. Dezember, durchgeführt.