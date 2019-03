Mehr Havelländer als vom Statistikamt berechnet

René Wernitz

Havelland (MOZ) "Nach Rückmeldung des zuständigen Fachbereiches teilen wir Ihnen mit, dass zum Stichtag 31.12.2018 164.376 Einwohner im Landkreis Havelland gemeldet waren." Absender dieser Info ist der Pressesprecher des Landkreises, Norman Lange. BRAWO hatte am Donnerstag nachgefragt.

Da es mit Angaben aus dem Amt für Statistik (AfS) Berlin-Brandenburg für gewöhnlich etwas länger dauert, ruft die Verwaltung nach Jahresbeginn alle Meldeämter im Landkreis ab. In der Summe ergibt sich die somit selbst ermittelte Zahl. So geschehen erstmals für das Jahr 2017. Da waren es noch 162.166 Einwohner. Mit der neuen Zahl ist also ein Plus von 2.210 bzw. 1,36 Prozent zu verzeichnen.

Indes dürften es auch berechtigte Zweifel sein, die zu eigenen Recherchen treiben. Denn die Zahlen des AfS weichen ab von den Berechnungen im Havelland. Das AfS gab nur 160.710 Havelländer zum Stichtag 31. Dezember 2017 an, also 1.456 weniger als vom Landkreis nach Abfrage berechnet. Indes liegt der aktuellste amtliche Wert vom Ende des 3. Quartals 2018 bei 161.808 Einwohnern. Nachzulesen in den jeweiligen Mitteilungen zur Bevölkerung auf www.statistik-berlin-brandenburg.de.