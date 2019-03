Peter Buske

Frankfurt (Oder) Musik als Lebens-, gar Überlebenshilfe: Wer wollte es bestreiten?! Von der Wirkung dieser wichtigen Daseinsmedizin gab das Konzert mit dem Frankfurter Catori Quartett im Rahmen der Musikfesttage an der Oder am Mittwoch im Kammermusiksaal der Konzerthalle bewegende Kunde.

Dank der Musik hatte Simon Laks, polnisch-französisches Allroundtalent jüdischer Abstammung, die Hölle von Auschwitz-Birkenau, wohin er 1942 deportiert worden war, als Mitglied, später Arrangeur und Leiter des Lagerorchesters überlebt. Durchhaltewillen in widrigen Zeiten, Lagererfahrungen und die Freude über wiedergeschenktes Dasein verarbeitete Laks in seinem Streichquartett Nr. 3 "über polnische Volksliedmotive" – und blieb dabei seinem bisherigen Stil treu, der sich durch Tonalität, Formenstrenge und Klarheit auszeichnet.

Mit geradezu dräuenden Klängen voller tänzerischen Schwungs hebt dunkel getöntes Durcheinander an, wandert eine abfallende Linie durch die vier Instrumente: fragend, bohrend, aufbäumend, voller Intensität. Es macht schlichtweg staunen, wie hingebungsvoll und souverän, gefühlsstark und ausdrucksdicht die vier Musiker zu einem Ensemblespiel auf höchstem Niveau finden.

Nachdenklichkeit bestimmt den zweiten Satz, in dem Klaudyna Schulze-Broniewska (1. Violine) mit ergreifendem Saitengesang überzeugt und Bratschistin Claudia Georgi in ihrem pizzikatobegleiteten Solo (aus einem Brautliedzitat aus Masowien) für elegische Furore sorgt. Schließlich entwickelt sich ein beklemmendes, bis an die Schmerzgrenze gehendes Unisono, in dem Laks die Erinnerungen an die Lagerhaft in Auschwitz und später in Dachau verarbeitet.

Gezupfter Redefluss bestimmt auch den dritten Satz, der in weitgehend angespannte Fröhlichkeit mündet. Wie erlöst und aus einem schlimmen Traum erwachend, zeigt sich der vierte Satz: selbstbewusst und voluminös, tanzfolkloristisch auftrumpfend und in ein feuriges Finale sich steigernd.

Seelenverwandt und autobiografisch zeigt sich ebenso Edvard Griegs Streichquartett Nr. 1 g-Moll op. 27, mit dem er den Ausweg aus tief liegender Ehekrise zu finden hoffte. In geradezu orchestraler Klangfülle, dramatisch und gefühlsintensiv wühlt es gleich zu Anfang in dunklen Farben, ehe unruhevolles Treiben anhebt. Danach breitet sich mit dem Zitat eines eigenen Liedes ein lyrischer Kontrastgedanke aus.

Jähe Wendungen finden sich auch später, sogar im Romanzen-Satz. Das zuerst vom Cello (Thomas Georgi) vorgetragene wiegenliedartige Thema wird von einem wilden Tanzthema der ersten Violine unterbrochen und von Dissonanzen der zweiten Violine (Stefan Hunger) unterstützt. Danach wird vor schneidenden Tönen nicht zurückgeschreckt, der "nordische" Ton des Werkes genau getroffen, der in einen Taumel mündet.

Was für ein hinreißendes Zusammenspiel einer künstlerisch enorm gewachsenen Formation, die im Gleichklang atmet, hört und fühlt und einheitliche Klangvorstellungen perfektioniert. Was will man mehr?!