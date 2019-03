Storkower Heimturnier in Lindenberg

Sarah Noack

Storkow Die Volleyballerinnen des VC Storkow wollen im letzten Heimturnier der Saison ihre Tabellenführung in der Landesliga Süd festigen. Diesmal tritt das Team von Trainer Andreas Noack allerdings in der Turnhalle von Lindenberg an. Dabei hofft der Coach, mehr Spielerinnen als zuletzt zur Verfügung zu haben.

Beim Turnier von Gastgeber KSC Asahi Spremberg II starteten die Storkowerinnen nur mit sieben Akteuren. Doch gewannen sie gegen den MSV Zossen mit 3:1, verloren aber gegen die Sprembergerinnen knapp mit 2:3.

Mit Melanie Patke und Maren Januschkewitz im Außenangriff, Nicole Pathe und Sarah Noack im Mittelblock, Rebecca Nessau im Zuspiel und auf dem Diagonalangriff mit Susanne Hübscher traten die VCS-Damen gegen Zossen an. Als Wechseloption auf der Bank unterstützte Tina Schütze lautstark ihr Team. Mit 25:21 war der erste Satz noch sehr ausgeglichen, erst beim 14:14 konnte sich Storkow aufgrund guter Angriffe etwas absetzen. Im zweiten Satz kam es relativ schnell aufgrund von Annahmeschwierigkeiten zum Rückstand, welcher bis zum Ende nicht aufgeholt werden konnte – 19:25. Doch davon ließen sich die Storkowerinnen nicht beirren und gewannen danach zweimal 25:17.

Gegen Gastgeber Spremberg spielte der VC Storkow mit Libera Tina Schütze, um die Abwehrarbeit zu stärken. Mit 25:15 gelang das im ersten Satz sehr gut. Bis zum 10:10 lief im zweiten Satz alles ausgeglichen, doch dann wehrte Storkow zwar gut ab, verlor am Ende aber 18:25. Susanne Hübscher machte in Satz 3 eine Aufschlagserie von sechs Punkten, fünfmal war Melanie Patke erfolgreich – 25:20. Danach gab es ein knappes 21:25. Im Tiebreak hieß es dann 14:16. Der große Kampf wurde am Ende nicht belohnt.