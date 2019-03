1. FCF will sich nicht verstecken

Hans Eberhard

Frankfurt ([]) Im Spitzenspiel der Fußball-Brandenburgliga empfängt der MSV Neuruppin am Sonnabend um 14 Uhr den 1. FC Frankfurt. Blau-Weiss Markendorf, die FCF-Reserve und Union Booßen müssen ebenfalls auswärts antreten, nur Kreisoberliga-Schlusslicht FC Union genießt Heimrecht.

"Wir wollen dort was mitnehmen", sagt unumwunden Jan Mutschler. Der Trainer des 1. FCF kann allerdings nur fest die Daumen drücken. Eine Virusinfektion setzt ihn wie Robin Grothe noch nächste Woche außer Gefecht. Auch Björn Keller sieht nach dem 2:0 in Lübben keinen Grund, im Volksparkstadion reservierter oder gar ängstlich in den Vergleich zu gehen. "Wir sind 13 Mal in Folge ungeschlagen und deshalb selbstbewusst genug, unser Spiel durchzubringen", so der Assistent der Frankfurter (2./35). Der Druck liege bei den Gastgebern (3./32), die zuletzt schächelten und zwei Niederlagen einstecken mussten: 1:3 beim FSV Bernau, 0:1 in Sachsenhausen.

Die Oderstädter haben im Übrigen noch einige Rechnungen mit den Fontanestädtern offen. Nicht nur die Gesamtbilanz seit 2003/04 ist negativ (3-4-9). In der 2. Runde des Landespokals im September hatte sich der 1. FCF nach dramatischem Elfmeterschießen mit 6:7 (1:1, 2:2) beugen müssen. Und eine Woche später verlor er das Hinrundenspiel gegen den MSV durch ein Tor von Kapitän Marcel Weckwerth mit 0:1. "Das ist noch in den Köpfen, und unsere Männer brennen auf Revanche", weiß Keller. Der letzte "Dreier" gelang den Gästen am 1. Mai 2015 in Neuruppin. Artur Aniol hatte in der 90. Minute für den einzigen Treffer des späteren Oberliga-Aufsteigers gesorgt.

Für die neue Oberliga-Saison haben fürsorglich gleich die besten Fünf der jetzigen Tabelle als Aufstiegskandidaten fristgemäß beim NOFV gemeldet: Spitzenreiter TSG Bernau (37 Punkte), der 1. FCF und Neuruppin sowie Oranienburg und Seelow (beide 29).

Aufatmen bei Blau-Weiss Markendorf (8./25). Die Südost-Frankfurter haben mit dem 2:1 gegen Preußen Bad Saarow eine lange Heim-Durststrecke in der Landesklasse beendet. Der letzte Zuhause-Sieg davor war am 15. September gegen Bestensee (5:2) gelungen. Und bei diesem Partner müssen die Schützlinge von Denny Danowski am Sonnabend ab 15 Uhr ran. Zwar sehen sich die Gäste in der Bilanz mit dem SV Union Grün-Weiß (6./26) klar vorn (7-1-1), doch der Trainer mahnt: "Gegen die junge Truppe müssen wir den Kampf annehmen, nun wieder selbstbewusster unsere Chancen nutzen. Verlieren wollen im Vergleich auf Augenhöhe nicht." Patryk Nowaszewski ist gelbgesperrt, Jonas Schreier fehlt wegen des Jobs. Das Tages-Spitzenspiel führt FSV Luckenwalde II (3.) und Spitzenreiter Concordia Buckow zusammen.

Eine Klasse tiefer sieht sich der 1. FCF II (3./39) zur gleichen Stunde wieder vor einem Topspiel: bei der SG Müncheberg (1./46). Die jüngste Kreisoberliga-Spitzenpartie hatten die Oderstädter bei Pneumant Fürstenwalde in der Schlussminute unglücklich mit 0:1 verloren. Und mit Sebastian Henning hatte ausgerechnet ein Ex-Frankfurter die vierte Saison-Niederlage der "Zweiten" besiegelt. "Nun wird der Aufstieg bei sieben Punkten Rückstand noch schwieriger", analysiert Klaus Herpel. "Wir müssen also in Müncheberg gewinnen", so die knappe Schlussfolgerung des Trainers. "Landesklasse wäre schon interessant, aber wir allein haben das nicht mehr in der Hand." Er hat eine Liste im Umlauf, mit wem man in der kommenden Saison rechnen (oder nicht rechnen) kann.

Der FC Union (16./8) ist nach der 13. Saison-Niederlage (1:3 in Groß Lindow) wieder auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. "Die Hoffnung stirbt zuletzt", bemüht Hartmut Voigt eine Phrase. Ob nun am Sonnabend ab 14 Uhr am Baumschulenweg gegen den MTV Altlandsberg (7./24) der erste Heimsieg gelingt – Fragezeichen. "Alle wollen den Bock umstoßen, vielleicht haben wir diesmal auch etwas Glück", so der Coach. Er muss neben anderen Verletzten auch auf Gunnar Schulz (42) nach Jochbeinbruch verzichten.

Union Booßen (11./17) schlägt sich als Aufsteiger wacker, landete mit dem jüngsten 1:0 gegen Wiesenau den fünften Sieg. Am Sonnabend geht‘s zum FC Rot-Weiß Neuenhagen (15./10). "Der Tabellenplatz der Gastgeber täuscht, die Mannschaft hat sich in der Winterpause ordentlich verstärkt", mahnt Trainer Frank Gohl vor dem Anstoß um 15 Uhr. Ein Resultat: Neuenhagen hat die Rückrunde erfolgreich begonnen, gewann 3:2 in Letschin, spielte 0:0 gegen Fürstenwalde.