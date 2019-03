Dirk Schacher

Schwedt Mit den Landesmeisterschaften im Ergometerrudern in Schwedt wurde der Startschuss für die Wettkampfsaison 2019 gegeben. In allen Altersklassen wurden die Besten auf dem Rudergerät ermittelt. Der Nachwuchs des Frankfurter Ruder-Clubs von 1882 nahm mit elf Sportlern an diesem Wettkampf teil.

Den Anfang machten die B-Juniorinnen. Für Frankfurt startete Emma Birke, die sich durch die zu rudernden 1500 Meter kämpfte. Zwar konnte sie sich nicht gegen ihre starke Konkurrenz aus der Potsdamer Sportschule behaupten, dennoch gelang ihr am Ende der 12. Platz – verbunden mit einer persönlichen Bestzeit.

Als Zweiter Frankfurter Starter ging Wenzel König an den Start. Auch er ruderte in der Altersklasse der B-Junioren über 1500 m. Trotz des hohen Einsatzes und großen Kampfes gelang es ihm am Ende nicht, im vorderen Feld der Konkurrenz mitzufahren.

Auch einer der jüngsten Ruderer bekam an diesem Tag die Chance, sich auf dem Ruderergometer zu behaupten. Falk Ulrich, der erst zum zweiten Mal an einem Wettkampf teilnahm, ruderte in der Altersklasse 11 über 250 m. Er schlug sich wacker und am Ende reichte es für den 12. Rang.

Auch aus der AK 12 gingen zwei Frankfurter Ruderinnen an den Start. Lilli Pusch schlug sich tapfer gegen ihre Konkurrenz und wurde mit einer Urkunde und dem 5. Platz belohnt. Leonie Gliesche ging ebenfalls auf die 500-m-Strecke und konnte alle Erwartungen glanzvoll erfüllen. Sie fuhr in dieser Altersklasse als Erste über die Ziellinie und holte sich als neue Landesmeisterin auf dem Siegertreppchen ihre Goldmedaille ab.

In der Altersklasse 13 starteten gleich vier Frankfurterinnen über die 1000 m. In einem spannenden Rennen setzte sich Emma Baum klar gegen ihre Konkurrenz durch und stand am Ende als Landesmeisterin mit einer Goldmedaille auf dem Podest. Für eine große und freudige Überraschung sorgte Jasmin Finke. Auf ihren ersten Wettkampf erruderte sie sich mit ihrem Kampfgeist den Platz 4 der Gesamtwertung. Auch Greta Birke bewies ihr Können und erkämpfte sich eine guten 7. Platz. Bei den leichtgewichtigen Mädchen konnte sich nach 1000 Metern Luca Steinhorst über die Bronzemedaille freuen.

Eine Altersklasse höher startete Melina Kleinke ebenfalls bei den Leichtgewichten. Auch sie ging auf die 1000 m und führte von Beginn her das Feld an. Sie durfte sich am Ende mit persönlicher Bestzeit über eine goldene Medaille am Hals freuen. Des Weiteren konnte Malte Manegold, der nach langer Verletzungspause wieder an den Start ging, in seiner Altersklasse mitmischen. Er erreichte nach tollem Einsatz den 5. Platz der AK 14 über 1000 m.

Insgesamt konnten von den elf Frankfurter Kindern sieben mit einer Urkunde für sehr gute Ergebnisse nach Hause fahren. Nun gilt es, das im Winter erreichte in den nächsten Wochen und Monaten auf dem Wasser umzusetzen.