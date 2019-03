Mit der ODEG zum BFC

Detlev Nießner

Rathenow Normalerweise suchen sich die Fußball-Kids ihre Vorbilder bei den Großen. Bei Optik könnte es für Samstag mal umgekehrt aussehen. Denn die E-Jugend hat es vorgemacht. Am vergangenen Wochenende schafften die kleinen Kicker beim Hallenturnier des BFC Dynamo gegen die Gastgeber ein Unentschieden. Damit würde sich auch die erste Männermannschaft das Wochenende versüßen.

An diesem Samstag geht die Reise für das Regionalligateam ins Berliner Jahnstadion an der Cantianstraße. Dort, wo der BFC einst zehn DDR-Meistertitel in Serie feierte, wollen die Optiker versuchen, den ersten Auswärtspunkt der Rückrunde zu holen. Trainer Ingo Kahlisch musste nach der für ihn so ernüchternden Partie gegen Babelsberg 03 erst einmal zur Ruhe kommen: "Den Samstag habe ich ohne Fußball verbracht." Aber schon kurz danach war er wieder im Einsatz: "Ich habe Sonntag noch mit einigen unserer Spieler gesprochen." Auch mit Caner Özcin. Bei ihm, der ja zuletzt unter Schmerzen vom Platz gebracht werden musste, ging es wahrscheinlich weniger um die Leistung. Es bestand der Verdacht auf einen Muskelfaserriss. Inzwischen kam Entwarnung. Caner hat sogar bereits wieder mit leichtem Training begonnen. Ob es schon für den BFC reicht, bleibt abzuwarten. Wenn nicht, ist der Offensivmann aber der einzige, der ausfällt. Kapitän Jerome Leroy gab Mittwoch bekannt: "Alle gesund, alle trainieren!" In der Vorwoche noch als Hoffnung, nun Gewissheit: Yavuz Aydogdu darf jetzt ebenfalls mitwirken. So darf man gespannt sein, wie der FSV-Kader in der traditionsreichen Spielstätte aussehen wird.

Wer die Partie live miterleben will, hat es sehr einfach. Mit der ODEG bis zum Berliner Hauptbahnhof, dort umsteigen in die Straßenbahnlinie M 10. Die hält genau vor dem Stadioneingang. Anpfiff: 13.30 Uhr.