Briefmarken erzählen Geschichte(n)

René Wernitz

Havelland (MOZ) Briefmarken sind Zeitdokumente. Sie erzählen vielfach Geschichte, so auch durch abgebildete Menschen. Einer, der seine Sammlung nicht nur nach möglichen Werten durchstöbert, ist der Premnitzer Jürgen Mai. Gegenwärtig organisiert er den nächsten Großtauschtag, zu dem am Karfreitag wieder etliche Sammler im Rathenower Kulturzentrum erwartet werden. Die traditionelle Veranstaltung findet in einem Jubiläumsjahr statt, was sich ebenso aus Briefmarken heraus lesen lässt.

In einem von Mais vielen Alben steckt der Block "50 Jahre Frauenwahlrecht", der vor einem halben Jahrhundert gedruckt wurde. Herausgeber war die Deutsche Bundespost. Zu sehen sind drei Frauen, die 1919 in die Weimarer Nationalversammlung gewählt wurden. Insgesamt schafften das 37 Kandidatinnen - vor nunmehr 100 Jahren. Am 30. November 1918 vorausgegangen war die Verankerung des Wahlrechts für alle Bürgerinnen und Bürger in der Verordnung über die Wahl zur verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung. Frauen konnten nun aber nicht nur wählen, sondern sie konnten erstmals auch gewählt werden.

Die Wahlen erfolgten am 19. Januar 1919. Am 19. Februar wurde Marie Juchacz (1879-1956), Abgeordnete der Mehrheitssozialisten (MSPD, Vorläufer der heutigen SPD), zur ersten Frau, die eine Rede vor dem Parlament hielt. "Ich möchte hier feststellen, und glaube damit im Einverständnis vieler zu sprechen", sagte sie unter anderem, "dass wir deutschen Frauen dieser Regierung nicht etwa in dem althergebrachten Sinne Dank schuldig sind. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit: Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist." Mit Regierung meinte sie den übergangsweise gebildeten Rat der Volksbeauftragten, der unmittelbar nach der Revolution errichtet wurde und ausschließlich aus Sozialdemokraten bestand.

Zu den 37 gewählten Frauen, ihr Anteil in der Nationalversammlung betrug 8,7 Prozent, gehörten auch Marie-Elisabeth Lüders (1878-1966) für die Deutsche Demokratische Partei (DDP, heute FDP) und Helene Weber (1881-1962) für die Deutsche Zentrumspartei (DZP, heute CDU). Weber wurde 30 Jahre nach der Nationalversammlung in den Bundestag gewählt. In dessen erster Legislaturperiode betrug die Frauenquote 6,8 %. Sie stieg in der nächsten Legislaturperiode auf 8,8 %. Zu den jetzt gewählten Frauen gehörte auch Marie-Elisabeth Lüders. Beide Mandatsträgerinnen erlebten, wie 1957 die Quote auf 9,2 % stieg.

Erst 1987 wurde der Wert zweistellig, 1998 stieg er auf mehr als 30 %. Das bisherige Maximum erreichte die Frauenquote 2013 mit 36,5 %. Nach den Bundestagswahlen 2017 waren es 5,8 Prozentpunkte weniger.