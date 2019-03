"Pusteblume" auf Traum-Kurs

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Selten ist ein Traum so schnell in Erfüllung gegangen. Im Dezember hatte sich Leiterin Stefanie Böing mit ihren Kindern der Kita "Pusteblume" mittels gebasteltem Wunschzettel erfolgreich um den Segen der Traumtaler-Aktion 2018 beworben und somit 2.000 Euro Startkapital für zwei erträumte Nestschaukeln, die jeweils mit 2.500 Euro zu Buche schlagen. Da die Kita zuvor schon fleißig gespart hatte, konnte zumindest eine Schaukel gleich erworben werden, ist im März nun aufgebaut worden und konnte vergangene Woche in Dienst gestellt werden. Zur Freude der annähernd 130 Kita-Kinder in der Beethovenstraße, die ihren Spielplatz zumeist als "ausbaufähig" beschreiben. Das war auch Stefanie Böings erster Eindruck, als sie die Leitung der Kita übernahm, deren Träger der Internationale Bund ist. Der kümmert(e) sich um die Haussanierung und innere Umgestaltung, für den Außenbereich machen sich Erzieherinnen, Kinder und Eltern stark. "Die Nestschaukel ist ein guter Anfang, aber wir haben im Außenbereich noch ganz viel vor", verrät Stefanie Böing. Schon in den nächsten Tagen soll ein Obst- und Gemüsegarten angelegt werden. Einge Sand- sollen zu Rasenflächen werden, das Fußballfeld attraktiver. Böing: "Der Traum von einer zweiten Nestschaukel bleibt, wie auch der Wunsch nach einer Slackline und ein in den Boden eingelassenes Trampolin. Dafür müssen wir noch einige einträgliche Aktionen planen." Kuchenbasare wird es geben, das Sommerfest am 7. Juni und den Adventszauber. Und zunächst einen Trödelmarkt. Der findet am 16. März von 9 bis 14 Uhr statt und ist für alle offen. Käufer wie Händler. Letztere melden sich unter 03381/739099 an. Jede Standmiete hilft, weitere Kita-Träume wahr werden zu lassen. Auch der Verkauf von Bratwurst und Waffeln trägt dazu bei.